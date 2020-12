Il a redéfini le domaine de l’image de marque commerciale en autorisant son nom sur des produits tels que des articles de toilette, des bijoux, des bagages, des bonbons, du vin et des perruques. Il achète également l’emblématique restaurant parisien Maxim’s et en fait une chaîne internationale de restaurants, boutiques et clubs.

«Il est difficile de nommer tout ce que Pierre Cardin n’a pas encore conçu ou transformé avec son empreinte», a écrit l’historienne de la mode Caroline Milbank.

Sa mort a été annoncée par l’Académie française des Beaux-Arts. Sa famille a déclaré aux médias français qu’il était décédé dans un hôpital parisien. La cause n’a pas été révélée.

M. Cardin a fondé sa propre maison de couture en 1950 après avoir fait son apprentissage chez les designers Christian Dior et Elsa Schiaparelli. Une décennie plus tard, il est devenu célèbre pour avoir brouillé avec audace les lignes de la mode sexospécifique.

Il a présenté aux hommes la silhouette édouardienne – un look composé de longs manteaux élégants avec de larges revers et des boutons en laiton associés à des chemises et des cravates aux motifs audacieux – tout en révolutionnant la mode féminine avec des robes géométriquement abstraites qui expriment délibérément le féminin. figure, un mouvement qui, selon certains, visait à exprimer l’autonomisation des femmes.

La formation des jeunes de M. Cardin en tant qu’apprenti tailleur et son travail dans l’atelier de costumes et de manteaux Dior ont influencé son approche de la mode masculine.

Le « look Cardin » est devenu extrêmement populaire lorsque Douglas Millings, un tailleur de scène pour les musiciens de rock britanniques dans les années 1960, a habillé les Beatles dans des versions assorties des costumes édouardiens de M. Cardin.

La veste Nehru de M. Cardin était également populaire auprès des célébrités britanniques, un manteau aux hanches avec un col mao inspiré de ses voyages en Inde et au Pakistan.

Son timing était bon pour les affaires. Alors que la culture au sens large se nourrissait de plus en plus des tendances de la mode des stars du rock et de la pop, les tendances de M. Cardin fait partie de la classe moyenne.

Au fil des ans, M. Cardin a bâti une tradition de rébellion silencieuse dans l’industrie de la mode. Ses créations étaient souvent des réprimandes modérées de tendances qu’il désapprouvait. La « Long Longuette », une robe décontractée jusqu’au sol maintenant appelée robe longue, était M. Cardin dans la minijupe des années 1970.

Dans les années 1970, il a commencé à utiliser du tissu extensible, déclarant qu’il «révolutionnerait la mode», et a présenté des t-shirts en coton blanc associés à des vêtements de couture sur le podium. En 1979, il a établi la tendance des épaules exagérées sur les vêtements pour femmes et hommes, un look qui reste populaire.

Bien que son travail soit clairement asexué, il ne faisait pas de publicité pour les pantalons pour femmes comme certains de ses pairs. Au lieu de cela, il a associé des mini-robes avec des bas épais et audacieux, un look maintenant communément appelé « mod ».

M. Cardin était peut-être mieux connu pour sa collection avant-gardiste inspirée du cosmos de 1966. Lorsque le monde s’est tourné vers l’exploration spatiale dans les années 1960, l’industrie de la mode a subi des changements technologiques massifs dans la production de tissus. La collection – qui utilisait du vinyle et du métal et créait des tendances telles que la robe à bulles – était une interprétation sauvage de ces changements culturels.

On a demandé une fois à M. Cardin s’il était «sous LSD» lorsqu’il a créé la collection.

« Oh non, » répondit-il. « Les astronautes et les satellites faisaient fureur dans les années 1960 et je m’étais toujours demandé ce que les gens porteraient s’ils vivaient sur la lune. »

En fin de compte, M. Cardin a équilibré la non-conformité – il a insisté pour que les hommes portent des foulards et des cols roulés au lieu de cravates et de chemises boutonnées – avec la tradition classique; il était connu de beaucoup comme le meilleur costumier de l’industrie.

«Si vous voyiez ses vêtements sans l’étiquette, vous sauriez exactement qui ils étaient», a déclaré George Simonton, professeur de design vestimentaire au Fashion Institute of Technology de New York. « Cela en dit long sur qui est vraiment un designer. »

Bien que surtout connu pour sa mode de pointe, c’était la combinaison du design et du marketing innovant de M. Cardin qui a cimenté sa place sur la scène mondiale.

Les idées de M. Cardin sur le style et les licences, lorsqu’il était initialement mal vu par ses pairs, est devenu la norme de l’industrie.

En 1959, M. Cardin a introduit de manière controversée le prêt-à-porter tout droit sorti des podiums de la couture, une décision qui l’a fait sortir de la Chambre syndicale, l’instance dirigeante de la couture française.

À l’époque, il était obligatoire pour les couturiers français de créer des pièces uniques exclusivement pour des clients privés, une idée que M. Cardin comme « inutile ». En réponse, il a conçu ses créations pour flatter un plus large éventail de femmes et a vendu ses vêtements aux masses.

«J’ai certainement fait peur aux chevaux», a-t-il déclaré au magazine de mode masculin Fantastic Man en 2009, décrivant les nombreux clients haut de gamme qu’il a perdus à la suite de ce changement. «Les critiques, cependant, étaient convaincantes. J’étais un vrai révolutionnaire. «

Aujourd’hui, presque toutes les grandes maisons de mode mondiales produisent des lignes de prêt-à-porter. De Chambre rétablira plus tard l’adhésion de M. Cardin et lui demandera de se présenter à la présidence, mais il refusa et apporta à la place ses lignes de prêt-à-porter en Asie et en Union soviétique.

M. Cardin a été l’un des premiers designers à adopter la «stratégie de marque», octroyant une licence à des entreprises extérieures et imprimant un logo bien en évidence sur ses produits. Le logo Cardin se composait de ses initiales ou d’un œil de bœuf circulaire et était souvent matelassé directement dans ses vêtements.

Bien qu’extrêmement lucratives, ses méthodes d’octroi de licences étaient souvent considérées comme scandaleuses, de mauvaise qualité et gourmandes. Les initiés de la mode l’ont critiqué pour sa surexposition, le blâmant d’avoir transformé la mode d’un art en une industrie.

M. Cardin était très désolé.

« Quant aux opposants haineux qui étaient si impatients de me voir trébucher et tomber, il va sans dire qu’ils ne sont plus là pour raconter l’histoire », a-t-il déclaré à l’Homme Fantastique. «Alors dites-moi, qui avait raison et qui avait tort?

L’un des opposants était le créateur de mode Coco Chanel, qui pensait que M. Cardin avait écarté le design avec une surexposition flagrante.

« Quel type sympa, vraiment », a-t-elle déclaré après avoir rencontré M. Cardin lors d’une représentation théâtrale, selon le livre d’Axel Madsen « Chanel: A Woman of her Own ». « Quoi qu’il fasse, il sera la fin de la mode. »

Simonton a déclaré que M. Cardin est né de sa capacité à prédire les tendances plutôt que de les refléter.

«Bien sûr, maintenant, le monde fait des licences et du marketing de masse», a-t-il déclaré. Mais Cardin a été le premier. Vous n’aviez pas besoin d’être mannequin pour porter ses vêtements. Il a en fait compris le corps de la femme et le concept de l’ajustement universel. Il a donc gagné beaucoup plus d’argent. «

Pietro Cardini est né le 7 juillet 1922, près de Venise, et était le plus jeune de 11 enfants. Ses parents étaient des agriculteurs dont les propriétés avaient été détruites par la Première Guerre mondiale. Ils quittent l’Italie en 1924 et s’installent à Saint-Etienne, dans le centre de la France.

En tant que jeune homme, M. Cardin est devenu acteur, mais à cause de la guerre, il s’est porté volontaire pour la Croix-Rouge de Vichy.

À la fin de la guerre, il se rend à Paris et prend un emploi chez la couturière Jeanne Paquin. Là, il participe à la conception de costumes pour le film de Jean Cocteau « La Belle et la Bette », une expérience qui a déclenché sa passion pour la création de vêtements et l’a finalement conduit chez Dior.

C’est dans l’étude du costume et du manteau de Dior que M. Cardin a perfectionné ses talents de tailleur avant de sortir seul en 1950.

La première entreprise indépendante de Cardin était située rue du Faubourg Saint-Honoré, une rue du 8e arrondissement de Paris qui abrite presque toutes les grandes maisons de couture. Là, il lance sa première collection couture en 1953 et ouvre ses premières boutiques, Eve et Adam.

Alors que les deux premières décennies de la carrière de M. Cardin se sont concentrées sur la mode, il a rapidement jeté son dévolu sur le style de vie qui l’entoure.

En 1971, il transforme l’ancienne discothèque parisienne Théâtre des Ambassadeurs des années 1930 en L’Espace Cardin, un complexe avec un restaurant, un théâtre, une salle de concert, une galerie d’art et plusieurs salles de réunion. Il n’a pas fallu longtemps avant d’acheter et d’agrandir Maxim’s.

Au fur et à mesure que sa présence dans la vie nocturne parisienne grandissait, il devint connu comme un homme de la ville. Il a organisé de somptueux galas et s’est mêlé à des célébrités. Il avait des liens romantiques avec des hommes et des femmes, y compris l’actrice Jeanne Moreau, mais a déclaré qu’il aimait particulièrement se penser comme « un homme libre ».

L’une des personnes les plus importantes dans la vie de M. Cardin était le designer Andre Oliver, qui fut son compagnon et collaborateur professionnel pendant de nombreuses années.



Lorsque Oliver est décédé des suites du sida en 1993, M. Cardin était à ses côtés.



M. Cardin possédait environ 31 maisons dans le monde. Son plus connu était le Palais Bulles, ou « Bubble Palace », à Cannes, France. La maison – conçue dans les années 1970 et construite sur une falaise au bord de la mer – est naturellement futuriste, un vaisseau spatial circulaire et inspirée par le corps humain, y compris les intestins et les seins.

Au moment de sa mort, M. Cardin, de petit corps et aux cheveux blancs, vivait à Lacoste, un village de 450 habitants dans le sud-est de la France. En 2000, il a acheté les ruines d’un château précédemment occupé par le marquis de Sade, et a continué à collecter 42 autres bâtiments dans le village, ainsi qu’à démarrer un festival de musique annuel.

Au fur et à mesure que sa collection de propriétés augmentait, M. Cardin a irrité de nombreux résidents locaux. M. Cardin, qui avait investi plus de 30 millions de dollars dans la ville, a déclaré au New York Times qu’il n’avait aucune patience pour ceux qui lui reprochaient la destruction de la ville. Il pensait même avoir réussi.

«Je ne comprends pas cette haine des nouveaux arrivants», dit-il. «Les gens n’avaient rien fait pour leur village, pas d’égouts, pas de lumières la nuit, rien. Le village n’avait pas changé depuis les années 1930. «

Malgré sa réputation à Lacoste, M. Cardin est reconnu ailleurs pour son travail humanitaire. Il a été nommé ambassadeur honoraire de l’UNESCO et était un partisan des programmes de recherche et de prévention sur le sida de l’UNESCO.

Il a également fait campagne pour obtenir des fonds pour les victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et a travaillé avec l’UNESCO pour établir un programme des «six drapeaux de la paix». Les drapeaux, conçus par des artistes, ont été utilisés lors d’une cérémonie annuelle itinérante exécutée par M. Cardin avec 30 enfants.

L’un des projets les plus récents du Mughal était de collecter des fonds pour reconstruire Pharos, un phare gigantesque à Alexandrie, en Égypte, et l’une des sept anciennes merveilles du monde.