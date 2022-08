Le créateur de mode japonais Issey Miyake est mort à 84 ans

Issey Miyake, qui a construit l’une des plus grandes marques de mode du Japon et était connu pour ses pièces plissées audacieusement sculptées et emblématiques, est décédé. Il avait 84 ans.

Miyake est décédé le 5 août d’un cancer du foie, a annoncé mardi le Miyake Design Office.

Miyake a défini une époque de l’histoire moderne du Japon, atteignant la célébrité dans les années 1970 parmi une génération de designers et d’artistes qui ont atteint une renommée mondiale en définissant une vision japonaise unique en Occident.

Les plis de style origami de Miyake ont transformé le polyester généralement grossier en chic. Il a également utilisé la technologie informatique dans le tissage pour créer des vêtements. Ses vêtements terre-à-terre étaient destinés à célébrer le corps humain indépendamment de la race, de la corpulence, de la taille ou de l’âge.

Miyake détestait même être qualifié de créateur de mode, choisissant de ne pas s’identifier à ce qu’il considérait comme une consommation frivole, tendance et ostentatoire. Il était bien connu comme le créateur du col roulé noir du fondateur d’Apple, Steve Jobs.

Les mannequins portent des créations qui font partie de la collection homme printemps-été 2023 d’Issey Miyake Homme Plisse, présentée à Paris le 23 juin. (François Mori/Associated Press)

Encore et encore, Miyake est revenu à son concept de base de commencer avec un seul morceau de tissu – qu’il soit drapé, plié, coupé ou enveloppé.

Au fil des ans, il s’est inspiré d’une variété de cultures et de motifs sociétaux, ainsi que d’objets du quotidien – plastique, rotin, papier “washi”, jute, crin, papier d’aluminium, fil, batik, teintures indigo et câblage.

À la fin des années 1980, il a développé une nouvelle façon de plisser en enveloppant les tissus entre des couches de papier et en les plaçant dans une presse à chaud, les vêtements conservant leur forme plissée. Testé pour leur liberté de mouvement sur des danseurs, cela a conduit au développement de sa ligne signature “Pleats, Please”.

Des mannequins présentent une robe « Pleats Please » dans le cadre de la collection de prêt-à-porter Issey Miyake automne-hiver 1995 à Paris le 7 mars 1994. (Patrick Kovarik/AFP/Getty Images)

Bien qu’il ait fabriqué des vêtements qui allaient au-delà du banal, semblant atteindre le spirituel, il s’est fait un devoir de ne jamais être prétentieux, approuvant toujours le look T-shirt et jeans.

“Le design est comme un organisme vivant en ce sens qu’il poursuit ce qui compte pour son bien-être et sa continuité”, a écrit Miyake dans son livre.

Influencé par l’expérience d’Hiroshima

Son bureau a confirmé qu’un enterrement privé avait déjà eu lieu et que d’autres cérémonies n’auront pas lieu conformément aux souhaits de Miyake. Miyake a gardé sa vie de famille privée et les survivants ne sont pas connus.

Miyake est né à Hiroshima et avait sept ans lorsque la bombe atomique a été larguée sur la ville alors qu’il était dans une salle de classe. Il hésitait à parler de l’événement plus tard dans sa vie. En 2009, écrivant dans le New York Times dans le cadre d’une campagne visant à inciter le président américain de l’époque, Barack Obama, à visiter la ville, il a déclaré qu’il ne voulait pas être qualifié de “créateur qui a survécu” à la bombe.

Les mannequins portent des créations pour Issey Miyake printemps-été 2018 à Paris le 29 septembre 2017. (Michel Euler/Associated Press)

“Quand je ferme les yeux, je vois encore des choses que personne ne devrait jamais vivre”, a-t-il écrit, affirmant qu’en trois ans, sa mère était décédée des suites d’une exposition aux radiations.

“J’ai essayé, mais sans succès, de les mettre derrière moi, préférant penser à des choses qui peuvent être créées, pas détruites, et qui apportent de la beauté et de la joie. Je me suis tournée vers le domaine de la conception de vêtements, en partie parce que c’est un format créatif c’est moderne et optimiste.”

Premiers passages chez Laroche, Givenchy

Après des études de graphisme dans une université d’art de Tokyo, il apprend le design de vêtements à Paris, où il travaille avec les célèbres créateurs de mode Guy Laroche et Hubert de Givenchy, avant de se rendre à New York. En 1970, il retourne à Tokyo et fonde le Miyake Design Studio.

Miyake était une star dès qu’il a frappé les pistes européennes. Son haut marron, qui associe le tissu cousu japonais appelé “sashiko” à la maille de soie grège, a été éclaboussé sur la couverture du numéro de septembre 1973 du magazine Elle.

Il a été un pionnier en termes de rôles de genre, demandant à la féministe Fusae Ichikawa dans les années 1970 – alors qu’elle avait 80 ans – d’être son modèle, envoyant le message que les vêtements doivent être confortables et exprimer la beauté naturelle des vraies personnes.

Finalement, il a développé plus d’une douzaine de lignes de mode allant de son principal Issey Miyake pour hommes et femmes aux sacs, montres et parfums avant de prendre essentiellement sa retraite en 1997 pour se consacrer à la recherche.

En 1992, Miyake a été chargé de concevoir l’uniforme olympique officiel de la Lituanie, qui venait d’obtenir son indépendance de l’Union soviétique.