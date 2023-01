Le créateur de mode indien Gaurav Gupta fait ses débuts à la Paris Haute Couture Week

Écrit par Samantha Tse, CNNParis, France

CNN Style est l’un des partenaires médias officiels de la Paris Fashion Week et de la Haute Couture Week. Voir toute la couverture ici.

Près de 20 ans après le lancement de sa marque éponyme, le créateur de mode indien Gaurav Gupta a fait ses débuts très attendus à la Semaine de la Haute Couture de Paris jeudi.

La reconnaissance de Gupta par l’événement prestigieux signale le statut international croissant d’un couturier qui a longtemps été aimé par sa clientèle de Bollywood. L’année dernière a vu le profil du créateur monter en flèche, avec ses créations sculpturales portées par des stars mondiales telles que Cardi B, Lizzo et Kylie Minogue.

Aux Oscars de l’année dernière, la rappeuse Megan Thee Stallion a enfilé une robe bleu ardoise moulante, conçue sur mesure par Gupta, qui comportait un train dramatique coulant comme des vagues délicates. La couverture médiatique qu’il a générée “était si belle”, a-t-il déclaré dans son showroom temporaire près des Champs-Élysées à Paris plus tôt cette semaine.

“Cela nous a propulsés et nous a donné l’assurance que nous étions prêts en tant que marque de couture indienne à se mondialiser”, a ajouté le créateur.

Megan Thee Stallion assiste aux Oscars 2022. “Megan, Cardi B, Lizzo, Maluma — ils représentent tous une culture différente et une culture changeante. Donc pour moi, je collabore avec des culturalistes”, a déclaré Gupta. Crédit: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images/FICHIER

La semaine de la haute couture est un spectacle biennal au cours duquel la mode la plus exclusive – des vêtements minutieusement fabriqués à la main et vendus à des prix exorbitants – est envoyée sur les podiums devant un public de stars. Gupta s’est rappelé être dans un avion et “sur le point de décoller” lorsqu’il a appris que sa marque avait été sélectionnée pour être présentée lors de l’événement.

“C’était très dramatique”, a-t-il déclaré. “J’étais seule dans l’avion et pendant les deux heures qui ont suivi, je n’ai fait que regarder dehors et pleurer. Nous n’étions que ce couturier, et c’est l’histoire qui se déroule sous mes yeux. Ce rêve a mis 25 ans à se réaliser – jamais depuis que j’ai commencé à travailler dans la mode.”

Construire une marque

Après avoir été diplômé du Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, Gupta a fondé son label en 2005. Son frère Saurabh a rejoint l’opération très tôt. Ensemble, ils ont développé l’entreprise, ouvrant cinq boutiques à New Delhi, Kolkata, Mumbai et Hyderabad, et habillant régulièrement des stars de Bollywood, des mondaines indiennes et des mariées.

Au début, les collections de haut concept de Gupta se présentaient dans des palettes plus discrètes, renversant ce qui était vendu sur le marché indien à l’époque. Convertir ce qu’il a montré sur la piste en ventes commerciales a pris du temps à comprendre.

Le mannequin Coco Rocha et le designer Gaurav Gupta posent dans les coulisses avant le défilé du 26 janvier 2023 à Paris, France. Crédit: Kristy Sparow/Getty Images

“Être une marque très axée sur le concept dans un marché très traditionnel n’était pas des plus faciles. Au fil des ans, j’ai trouvé un équilibre dans la façon de créer des concepts portables”, a-t-il déclaré.

Fusionnant ce qu’elle appelle “des techniques de construction et d’embellissement indigènes indiennes”, la marque se décrit comme “l’essence même de l’Indien”. L’un des articles les plus populaires de Gupta est sa version haute couture de la robe sari. Sa version transforme le vêtement indien traditionnel, qui est à la base un tissu rectangulaire enroulé autour du corps dans différents styles, en quelque chose de nettement plus sexy, explique-t-il, avec un drapé de style grec et des détails tels que le nouage et le tressage.

Une perspective mondiale

Gupta et son équipe ont travaillé à la présentation de la couture parisienne au cours des six derniers mois, du développement de concepts et de croquis à l’approvisionnement, à la teinture et à la broderie de tissus. La marque prépare également les visites des acheteurs au showroom parisien où sera exposée sa collection de tenues de soirée, actuellement commercialisée via Moda Operandi. Le détaillant américain Neiman Marcus devrait également proposer les créations de la marque, et Gupta savoure le défi d’étendre sa présence en Occident.

“L’Amérique est immense et nous allons être approvisionnés avec les meilleurs joueurs du marché”, a déclaré Gupta. “Cela a été une belle progression d’avoir des collaborations avec des célébrités – des collaborations culturelles, c’est comme ça que j’aimerais les appeler – et (en parallèle) que nos agents fassent des ventes. C’est un plan à 360 degrés.”

Pour la première collection de la marque à la Haute Couture Week, l’idée de “shunya”, le mot sanskrit pour zéro, a été le point de départ.

“Quand zéro a été découvert … le monde s’est étendu à l’infini. Le temps n’était plus linéaire”, a déclaré Gupta, ajoutant que les explorations de l’espace et du temps avaient inspiré la collection.

L’actrice Aishwarya Rai Bachchan au festival de Cannes le 19 mai 2022 à Cannes, France portant la création Gaurav Gupta. Crédit: Pascal Le Segretain/Getty Images/FILE

Des mannequins défilent lors du défilé Gaurav Gupta Haute Couture Printemps Été 2023 le 26 janvier 2023 à Paris, France. Crédit: Kristy Sparow/Getty Images

Le défilé de jeudi a commencé par une série de silhouettes extrêmes dans des textures sensuelles. Plusieurs looks comportaient des ailes en forme de cygne qui s’enroulaient autour des épaules et des hanches des modèles avant de traîner sur le sol. Les ensembles ont été confectionnés à partir de tissus indiens tissés et tissés à la main, qui ont été sculptés à l’aide des techniques d’embellissement de la marque et brodés de cristaux, donnant à chaque robe une sensibilité effervescente.

Une éruption de pièces indigo et bleu électrique a suivi. Des déclarations fortes à part entière, chaque look a été conçu de la tête aux pieds dans la même teinte et associé à des bottes legging assorties qui semblaient s’adapter aux modèles comme une seconde peau.

Un mannequin défile lors du défilé Gaurav Gupta Haute Couture Printemps Été 2023 le 26 janvier 2023 à Paris, France. Crédit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Puis vint un défilé de robes nude-illusion qui comportaient des embellissements noirs complexes stratégiquement placés sur du tulle transparent aux tons chair. Elles ont été suivies de touches de couleur à travers des robes argentées, noires et jaune fluo. Une succession de créations noir et or a ensuite conclu le show.

“Quand les gens voient mes collections, ils disent:” Vos vêtements sont très beaux mais ils ne sont pas très indiens “, ce qui n’est pas correct”, a déclaré Gupta.

“Il y a un sens de la forme fluide, du maximalisme, des techniques et de l’artisanat – tout cela est indien. Je veux remettre en question la perception des mots” Inde “ou” indianité “.”

Légende de l’image du haut : Des mannequins défilent sur le podium de Gaurav Gupta le 26 janvier 2023 à Paris, France.