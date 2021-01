Après que plusieurs jeunes hommes aient déclaré publiquement avoir été agressés sexuellement, voire drogués, par le prodige américain de la couture, Wang a nié les accusations. Certains, cependant, insistent sur le fait que son comportement était un «secret de polichinelle» dans l’industrie.

Le créateur de 37 ans a dénoncé les allégations comme étant «grotesquement fausses» dans une déclaration jeudi, plusieurs jours après que des hommes aient commencé à raconter leurs histoires d’être la proie de Wang. Accusant les hommes de répandre des mensonges, le créateur a insisté sur le fait qu’il avait « jamais engagé dans le comportement atroce décrit.«

« J’ai l’intention d’aller au fond des choses et de tenir responsable quiconque est responsable de l’origine de ces allégations et de les diffuser vicieusement en ligne», A poursuivi Wang dans une déclaration au magazine People jeudi, insistant sur le fait que les allégations étaient le produit de«comptes de réseaux sociaux tristement célèbres pour avoir publié du matériel diffamatoire provenant de sources non divulguées et / ou anonymes sans aucune preuve.«

Le mannequin britannique Owen Mooney a publié mercredi une vidéo de TikTok alléguant que le créateur avait peloté son entrejambe dans une discothèque de Manhattan en 2017, ce qui le poussait à «geler complètement parce que j’étais sous le choc. » Ce choc, a déclaré Mooney, n’a été amplifié que lorsqu’il a réalisé à qui la main le caressait.

« Chaque fois que je vois [Wang’s] nom mentionné ou le voir avec des meilleurs amis de célébrités, cela me rappelle juste ce qu’il a fait, et c’est un souvenir vraiment f ** ked-up d’avoir», Explique le modèle.

Mooney est loin d’être le seul à être victime du créateur populaire, si les histoires qui ont refait surface ces derniers jours en sont une indication. Le mannequin transgenre Gia Garison a accusé Wang d’avoir tenté de baisser sa culotte alors qu’elle dansait à la même fête où Mooney aurait été pelotée. Garison a déclaré qu’elle avait refusé à plusieurs reprises de porter des vêtements Alexander Wang lors de séances de mode ultérieures en raison de l’incident.

Un autre modèle, « pseudo», Qui a refusé de révéler son nom de famille, a déclaré qu’après être allé en boîte avec Wang en 2017, il est sorti d’une panne de courant pour trouver Wang en train de lui faire des actes sexuels – deux fois. « Je me sens honnêtement tellement embarrassé et manipulé», A déclaré l’homme, qui est resté en contact avec Wang par la suite, au Daily Mail.

« Tout le mouvement #MeToo a été plus autour des femmes et les gens ne se rendent pas compte que cela peut aussi arriver aux hommes, je suis l’un d’eux», A déclaré le jeune homme de 25 ans, ajoutant qu’il avait mal compris celui de Wang.agressif»Comportement et avait même été averti par un ancien petit-ami du créateur – qu’il avait qualifié de jaloux à l’époque.



Je pense que c’est un grand réveil pour les hommes gais.

Bien que Nick ne pense pas que ses boissons aient été enrichies de MDMA, il a insisté sur le fait qu’il ne s’était jamais évanoui avant ou depuis, et plusieurs autres hommes ont accusé Wang de les avoir drogués en route vers diverses après-fêtes en glissant la substance dans des bouteilles d’eau, il les a ensuite encouragés. boire.

Model Alliance, un groupe de défense de la mode, a publié une déclaration sur Instagram plus tôt cette semaine soulignant son « solidarité avec ceux qui ont partagé les accusations d’abus sexuels d’Alexander Wang. » L’organisation a souligné que le mouvement #MeToo ne devrait pas se limiter aux femmes victimes, notant que «le manque de transparence et de responsabilité de l’industrie de la mode rend tous les modèles vulnérables aux abus, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre. » Un autre groupe de surveillance de la mode, Diet Prada, a affirmé que les rumeurs sur le comportement prédateur de Wang étaient un secret de polichinelle dans le monde du mannequinat depuis des mois, voire des années.

Face à une réaction massive, Wang a désactivé les commentaires sur son compte Instagram. Cependant, il n’est pas étranger à la controverse, après avoir été ratissé sur les charbons en 2017 pour avoir choisi le chanteur R&B (et prédateur sexuel) R. Kelly dans l’un de ses défilés. D’autres, dont la rappeuse Azealia Banks, ont tenté d’attirer l’attention sur son comportement dans le passé en reflétant des accusations anonymes contre le créateur.

