Le créateur de Minecraft, Mojang, rejette les NFT

Les jetons ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs et du grand public en raison de la nature spéculative des personnes qui les achètent dans l’espoir de réaliser un profit rapide, ainsi que des préoccupations concernant l’impact environnemental de la technologie sous-jacente de la blockchain.

La société appartenant à Microsoft a déclaré mercredi qu’elle ne prendrait pas en charge les NFT dans Minecraft car ils “n’incluent pas toute notre communauté et créent un scénario des nantis et des démunis”.

Mojang, le développeur derrière Minecraft, n’est pas fan des jetons non fongibles.

Dans un article de blog mercredi, Mojang a dit NFT ne correspondent pas aux valeurs de Minecraft et ne sont donc pas autorisés dans le jeu.

“La mentalité spéculative en matière de tarification et d’investissement autour des NFT détourne l’attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs”, a déclaré la société.

“Pour garantir aux joueurs de Minecraft une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne peuvent pas être intégrées dans nos applications client et serveur Minecraft ni être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu de jeu”, a déclaré la société.

Les NFT sont un sujet particulièrement controversé parmi les joueurs, qui ont repoussé les initiatives d’Ubisoft et d’autres éditeurs visant à intégrer la technologie dans leurs jeux.

Acquis par Microsoft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, Minecraft est le jeu le plus vendu de tous les temps, avec des ventes à vie de plus de 238 millions d’unités. Le succès du jeu a été attribué à l’accent mis sur l’accessibilité et au fait qu’il est adapté aux familles.

Le mois dernier, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a qualifié les NFT de “100% basés sur une théorie plus idiote” .