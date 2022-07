Le créateur de Metal Gear, Hideo Kojima, envisage une action en justice pour les faux messages d’Abe Assassin

Hideo Kojima, développeur de la série de jeux Metal Gear Solid et Échouement de la morta fait l’objet de publications sur les réseaux sociaux l’accusant à tort d’être impliqué dans le fusillade de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le tireur accusé était arrêté après l’acte violent et n’a aucun lien avec Kojima.

Le célèbre développeur de jeux menace maintenant de poursuites judiciaires pour ces fausses allégations. Le studio de jeux de Kojima, Kojima Productions, tweeté samedi qu’il envisage un recours juridique sur les faux messages.

“#KojimaProductions condamne fermement la diffusion de fausses nouvelles et de rumeurs qui véhiculent de fausses informations”, a tweeté le studio samedi. “Nous ne tolérons pas une telle diffamation et envisagerons d’intenter une action en justice dans certains cas.”

Abe a été tué par balle vendredi tout en prononçant un discours de campagne dans la ville de Nara, à 40 minutes à l’est d’Osaka, au Japon. La police a arrêté Tetsuya Yamagami, 41 ans, sur les lieux. Il aurait été inculpé de meurtre.

Peu de temps après la fusillade, des personnes sur un tableau d’images anonyme 4chan a commencé à faire circuler une photo du tireur présumé et l’a faussement identifié comme étant Kojima. Les faux messages se sont propagés à d’autres sites de médias sociaux et organes de presse en La Grèce et l’Iran auraient partagé les informations inexactes.

La police continuerait d’enquêter sur le mobile de la fusillade. Abe a été Premier ministre du Japon à deux reprises. Il a occupé le poste pendant un an en 2007 et à nouveau de 2012 à 2020.