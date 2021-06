Le créateur de logiciels antivirus avait des antécédents de consommation de drogue avant sa mort en prison pour charges fiscales

INCIDENT D’AÉROTREKKING « TUÉ SON NEVEU »

Cela l’a également aidé à s’adonner à son passe-temps d’aérotrekking – piloter des ULM sans licence à basse altitude et à des vitesses vertigineuses.

Après avoir gagné un harem d’adeptes dans un ashram de yoga sexuel qu’il a créé, selon Vice, McAfee a ensuite utilisé de faux comptes de médias sociaux pour tenter de renforcer la popularité du sport.

Mais, empêtré dans un procès pour un accident d’avion qui a tué son neveu, McAfee, de plus en plus loufoque, a nourri la presse d’avoir été anéanti par la crise financière de 2007-08, a vendu tous ses biens à prix d’aubaine et s’est dirigé vers la jungle d’Amérique centrale.