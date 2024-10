Le créateur de Linux licencie les programmeurs connectés à la Russie — RT World News

Linus Torvalds a indiqué qu’il avait un parti pris contre le pays en tant que natif de Finlande tout en expliquant ses raisons.

Plusieurs responsables du système d’exploitation Linux ont été licenciés en raison de leurs liens avec la Russie, a confirmé le créateur du système Linus Torvalds. L’ingénieur logiciel a expliqué qu’il avait pris cette décision en raison de son appartenance finlandaise et des sanctions contre Moscou.

La semaine dernière, un e-mail interne a été envoyé avec une instruction à « supprimer certaines entrées » de la liste des responsables. Sur 11 noms, neuf semblaient être russes et la plupart avaient une adresse e-mail russe (.ru).

Ces personnes radiées supervisaient les pilotes Linux qui assurent l’interopérabilité avec le matériel de fournisseurs comme Acer, selon The Register.

Les noms devaient être radiés « en raison de diverses exigences de conformité » mais les responsables pourraient « revenir dans le futur si une documentation suffisante est fournie » dit la lettre.















Les participants à la liste de diffusion ont reculé, remettant en question la légitimité de cette décision et se plaignant qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un examen approprié.

Mercredi, Linus Torvalds, qui possède également la citoyenneté américaine, a publié une déclaration dans le même fil de discussion, affirmant que les plaintes provenaient de « Des trolls russes ».

« La raison pour laquelle le changement a été effectué est tout à fait claire, elle ne sera pas annulée », il a continué.

« Si vous n’avez pas encore entendu parler des sanctions russes, vous devriez essayer de lire les informations un jour » Torvalds a écrit, avant de déclarer « Je suis finlandais. Pensiez-vous que je soutiendrais l’agression russe ?

À la suite de l’escalade du conflit ukrainien en 2022, les États-Unis, l’UE et leurs alliés ont imposé une série de sanctions sans précédent contre Moscou. Il a été interdit aux entreprises occidentales de faire des affaires avec des sociétés russes et d’investir dans le pays ; beaucoup ont complètement quitté le marché.

Linux est un système d’exploitation open source créé par Torvalds en 1991. L’une des plates-formes les plus populaires de la planète, Android, est alimentée par le système d’exploitation Linux.

Selon certains commentateurs, les développeurs ont été licenciés non pas en raison de leur nationalité mais parce que leurs employeurs en Russie sont des entreprises sanctionnées. Il semblerait également que de nombreux mainteneurs russes travaillent pour Linux, mais ils sont basés à l’extérieur du pays.

La Finlande faisait partie de l’Empire russe entre 1809 et 1917. Malgré la reconnaissance précoce de son voisin par la nouvelle Union soviétique, la guerre d’hiver de 1939 a finalement conduit Helsinki à combattre aux côtés des puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale dans ce que les Finlandais se souviennent comme la guerre de continuation. Sa défaite aux côtés de l’Allemagne hitlérienne a conduit à des concessions territoriales.

Alors que la Finlande était neutre pendant la guerre froide et dans les décennies qui ont suivi, les relations entre Helsinki et Moscou se sont fortement détériorées après l’escalade du conflit ukrainien en 2022, le pays abandonnant sa neutralité et rejoignant le bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis en 2023.

Plus tôt cette année, la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, a appelé les autres membres de l’OTAN à autoriser l’Ukraine à utiliser des armes données pour frapper des cibles situées au plus profond du territoire russe.