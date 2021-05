Le créateur de Line Of Duty, Jed Mercurio, verse de l’eau froide sur la théorie des fans autour de la plante AC-12 en finale

Une théorie MAJEURE des fans de Line of Duty a été écrasée lorsque le créateur de l’émission, Jed Mercurio, l’a qualifiée de «absurde» sur un podcast de BBC Sounds.

Il a répondu à l’une des théories des fans sur le véritable motif de Chloe Bishop, avant la grande finale très attendue dimanche.

17 Créateur du drame très populaire de la BBC, Jed Mercurio Crédit: PA

Il a discuté avec l’acteur Craig Parkinson, qui a joué Matthew ‘Dot’ Cotton dans le drame policier, sur le dernier épisode du podcast Obsessed with Line of Duty.

Des téléspectateurs enthousiastes ont désespérément cherché à découvrir l’identité du méchant archi H, le déroutant « quatrième homme » ayant des liens au sein d’OCG et des officiers de police de rang supérieur.

Les montagnes russes dramatiques des événements ont envoyé les fans dans une frénésie alors qu’ils font des suppositions folles sur les plus petits et les plus subtils trous de l’intrigue et des indices cachés, d’autant plus que Jed est devenu célèbre pour son célèbre « Jed Herrings », envoyant son public dans un tourbillon avant le la vérité est révélée.

Pour répondre à certaines des questions brûlantes des fans de la série, Craig a commencé par interroger Jed sur la spéculation selon laquelle la nouvelle recrue d’AC-12, Chloe Meadows, est la fille de Tony Gates.

17 Les antécédents parentaux de Chloe Bishops ont été une théorie des fans extrêmement populaire Crédit: World Productions / BBC

17 Tony Gates dans une pose très similaire à Chloé Crédit: BBC

17 Chloé Bishop suscite des soupçons majeurs depuis que son nom a été prononcé pour la première fois Crédit: BBC

Tony Gates, joué par Lennie James, s’est suicidé dans la première série après avoir été pris dans sa liaison avec Jackie Laverty, jouée par Gina McKee ainsi que le drame OCG.

Les observateurs hebdomadaires se sont méfiés lorsqu’ils ont entendu qu’une «Chloé» rejoignait l’AC-12 alors que Tony avait dit qu’il avait un enfant avec son nom.

Les fans de Line of Duty soupçonnaient que Chloé aurait pu s’impliquer dans l’ancien travail de son père ou faire le vœu de venger sa mort intelligemment, de l’intérieur et est maintenant une usine anti-corruption.

Au désarroi de nombreux fans, le créateur Jed a complètement rejeté la théorie populaire.

17 De nombreux fans peuvent être étouffés par les révélations du podcast Crédit: BBC

17 (LR) Les Charcters Kate Fleming, Steve Arnott, Chloe Bishop et Ted Hastings ont attiré les téléspectateurs tous les dimanches soirs Crédit: BBC

17 Le nom de Chloé est le même que la fille de Tony Gates Crédit: BBC

Dans sa conversation avec Craig sur l’application BBC Sounds, Jed a déclaré que c’était «absurde».

« Bien sûr qu’elle ne l’est pas. » L’écrivain a confirmé.

Craig a ensuite présenté encore plus de théories à Jed.

L’une d’elles était qu’un fan a écrit pour dire qu’il se méfiait de Chloé après avoir déchiqueté une photo de Phillip Osbourne, remarquant que le nouveau membre de l’AC-12 avait jeté un coup d’œil à Patricia Carmichael en le faisant.

17 Tony Gates n’était que dans la première série, mais de nombreux fans aux yeux d’aigle se sont souvenus de lui Crédit: BBC

17 La finale a des millions de fans dévoués à faire plaisir Crédit: Ed Miller / World Productions / BBC

17 Ted Hastings a fait croire aux fans qu’il faisait partie des francs-maçons Crédit: BBC

« Est-ce que vous, en tant que show-runner, êtes assez méchant avec le public et lui donnez quelque chose qui n’est pas là? » Craig a demandé.

Jed a répondu: « Les gens devraient prendre au pied de la lettre ce qui s’est passé sur les lieux – un officier très supérieur a donné un ordre direct à un officier très subalterne et cet officier très subalterne n’a d’autre choix que de l’exécuter. » Dit Jed.

Craig a ensuite révélé à Jed que les fans étaient terrifiés par quelque chose qui allait arriver à Ted Hastings en finale.

« C’est formidable que les gens soient si investis. L’une des choses qui a aidé la série à se développer est que les gens se sont investis dans l’AC-12.

17 Le père de Chloé étant Tony est peut-être la plus grande théorie, mais il y en a infiniment plus

17 Les téléspectateurs se sont attachés à Ted Hastings Crédit: BBC

«Les gens soutiennent AC-12. Ils veulent qu’ils défendent les normes, la vérité et l’honnêteté. Ils veulent que les méchants soient arrêtés.

« Alors évidemment, ils ne veulent pas que quelque chose de mal se produise, malheureusement dans le drame comme dans la vraie vie, les héros nous laissent tomber. »

Craig l’interrompit: « S’il te plaît, ne dis pas ça Jed! »

L’acteur de Dot a ensuite demandé s’il y avait quelque chose dont les fans devraient se méfier en finale, mais Jed a insisté sur le fait qu’une partie du plaisir est le «ne pas savoir».

17 L’émission a attiré 9,6 millions de téléspectateurs en mars 2020 Crédit: BBC

17 L’étrange poignée de main a amené des méga fans à proposer des théories folles Crédit: BBC

17 Ted Hastings a son propre bureau privé dans l’AC-12 et pourrait donc potentiellement garder des secrets plus facilement Crédit: Alamy

Jed a également répondu aux théories sur les liens possibles du personnage très apprécié Ted Hasting avec les francs-maçons.

Kate Fleming et Steve Arnott se sont méfiés de leur patron après avoir remarqué une poignée de main secrète et observé son étrange familiarité avec d’autres membres de l’organisation, qui se sont tous avérés avoir des liens avec le BCG.

«Il y a toujours eu quelque chose que je voulais parfois aborder, mais pour une raison quelconque, nous n’avons pas décidé de ne pas y aller.

«C’est ainsi que fonctionne Line Of Duty», a-t-il ajouté. «Une fois que vous avez traversé autant de saisons que nous, il y a des choses du passé dans lesquelles nous pourrions nous plonger et parfois nous testons l’eau et pensons que cela fonctionne.

17 Tony Gates a été pris dans le drame de l’OGC dans la première série et s’est suicidé Crédit: BBC

17 L’ensemble du casting de Line of Duty a été submergé de fans Crédit: BBC

«Cela nous emmène.

«D’autres fois, nous avons heurté un mur de briques et pensons que nous allons le laisser pour le moment.

« En fin de compte, nous avons décidé de nous garer (ce scénario), mais nous pourrons peut-être le revoir une autre fois. » Il a conclu et mis la théorie au lit.

Line Of Duty revient dimanche soir à 21h sur BBC pour la finale de la série 6