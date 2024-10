Le créateur de Life Is Strange lance des messages « haineux » aux développeurs à double exposition

Points clés à retenir L’un des créateurs du jeu original Life is Strange, Michel Koch, dénonce les messages « haineux » des fans à propos du nouveau jeu, Double Exposure.

Cela survient après que Double Exposure ait fait une révélation très impopulaire sur le sort de Chloé après le premier match, si elle survivait.

Cependant, Koch suggère que ce n’est pas non plus la fin qu’il aurait écrite pour Chloé, et il voulait éviter une suite pour cette raison.







Le réalisateur du premier Life is Strange, Michel Koch» défend Deck Nine, critiquant des « messages haineux » contre les développeurs de Life is Strange : Double Exposure. Cela survient après que la nouvelle suite de Life is Strange a pris une décision impopulaire concernant Max et Chloé, se plongeant dans ce qui est arrivé au couple après les événements du premier match.

Spoilers pour Life is Strange : double exposition à venir.Dans les deux premiers épisodes de Life is Strange : Double Exposure, vous pourrez explorer la chambre de Max et découvrir ce qu’est devenue sa relation avec Chloé s’ils se sont rencontrés lors du premier match. Malheureusement, vous trouvez une lettre de rupture de Chloé, révélant qu’elle et Max ne sont plus ensemble depuis un moment. Cela a rapidement entraîné une réaction de la part des fans, provoquant une réponse de Koch.

Michel Koch n’a pas travaillé sur Double Exposure. Son studio, Don’t Nod, a développé les deux premières entrées principales, Deck Nine développant l’extension Before the Storm, True Colors et maintenant Double Exposure.







Original Life Is Strange Creator défend les développeurs de la double exposition contre les messages « haineux »

Koch a également développé son point de vue dans les réponses. « Vous pouvez être déçu, vous pouvez vouloir d’autres récits pour les personnages que vous aimez, ou des histoires différentes », explique Koch. « Mais finalement, la création est dure et très subjective et si [Double Exposure’s] L’histoire ne vous plaît pas, elle n’efface pas ce que vous avez imaginé. »

Cependant, en réponse à un autre fan, Koch a suggéré que ce n’était pas non plus la fin qu’il envisageait pour Max et Chloé. « D’après ce que j’ai lu, je pense que nous n’aurions pas écrit les choses de la même manière », dit-il. « Mais j’ai ressenti la même chose avec les bandes dessinées et Before the Storm et je l’ai en quelque sorte accepté. Je suis presque sûr que lorsque je jouerai au jeu complet, je ne reconnaîtrai pas mes personnages, mais c’est aussi inévitable avec différents scénaristes. »





Répondant à un autre fan, il ajoute que l’équipe originale a évité de faire une suite pour cette raison : il voulait que les fans puissent décider de ce qui est arrivé à Max à la fin du jeu. Cependant, avec Double Exposure qui la ramène, il est possible que les nouveaux développeurs décident davantage de sa vie, car ils racontent une nouvelle histoire avec une ancienne version du personnage.

Les deux premiers épisodes de Life is Strange : Double Exposure sont maintenant disponibles. Le jeu complet sera lancé le 29 octobre.