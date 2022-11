Le créateur de l’ETF K-pop déclare que le contenu coréen est à un “point d’inflexion”

Le groupe de filles K-pop BlackPink s’est produit au Late Late Show avec James Corden diffusé le jeudi 18 avril 2019. (Photo de Terence Patrick/CBS via Getty Images) Archives de photos Cbs | Cbs | Getty Images

Le créateur derrière le nouveau fonds négocié en bourse visant à convertir les fans mondiaux de contenu coréen en une opportunité d’investissement est optimiste dans sa prémisse. Depuis son lancement le 1er septembre, le KPOP et ETF de divertissement coréen n’a pas bien performé – se négociant récemment à la Bourse de New York Arca à 15,05 $ – une baisse d’environ 23% depuis ses débuts. Cela correspond au fait que l’indice global Kospi a chuté de plus de 20 % cette année. Mais Jangwon Lee, directeur général de CT Investments and Contents Technologies et créateur de l’ETF, est optimiste quant à l’industrie coréenne du divertissement malgré les perspectives moroses des marchés mondiaux.

“La consommation de contenu, en particulier numérique, est relativement résistante dans les environnements récessionnistes et inflationnistes et à plus long terme”, a déclaré Lee dans une interview avec CNBC, ajoutant que “quelques semaines ont été difficiles dans toutes les classes d’actifs” depuis la création du fonds. Les actions des sociétés de divertissement coréennes ont globalement sous-performé, le cours de l’action YG Entertainment ayant baissé d’environ 26 % depuis le début de l’année et Hybe en baisse de plus de 64 % depuis le début de l’année. “Nous pensons en fin de compte que la performance sous-jacente des sociétés de notre ETF fournira un nouvel élan pour attirer la demande d’un univers d’investisseurs plus large”, a-t-il déclaré.

Nous assistons à un point d’inflexion dans la K-pop et le contenu K atteignant progressivement le statut de courant dominant à l’échelle mondiale à partir de ce qui était plus une sous-culture dans le passé. Jangwon Lee PDG de CT Investments

Le KPOP ETF déclare sur son site Internet qu’il offre “une exposition ciblée aux sociétés cotées à la Korea Exchange engagées dans l’industrie du divertissement et l’industrie des médias et services interactifs”. Le fonds est un indice de 30 actions, qui comprend des sociétés de divertissement qui gèrent des groupes tels que BTS, BlackPink et Twice – leurs agences respectives étant HYBE, YG Entertainment et SM Entertainment. Il comprend également des créateurs de contenu tels que Studio Dragon, qui a produit la série à succès “Crash atterrissant sur vous” et des sociétés de plateformes telles qu’AfreecaTV, à travers lesquelles certains se diffusent en direct en jouant à des jeux vidéo et en mangeant. “Nous pensons qu’il n’en est encore qu’à ses débuts étant donné que nous assistons à un point d’inflexion dans la K-pop et le contenu K atteignant progressivement le statut de courant dominant à l’échelle mondiale à partir de ce qui était plus une sous-culture dans le passé”, a-t-il déclaré.

Demande refoulée

Lee de CT Investments and Contents Technologies a déclaré que les entreprises de contenu créatif que ce fonds rend accessibles aux investisseurs mondiaux prospéreront à plus long terme, avec la réouverture des frontières et des pays comme la Corée du Sud et Le Japon lève les règles de quarantaine et de test pour les touristes. “Il y a une demande refoulée importante parmi les fans existants et les artistes de K-pop ont délibérément sorti de nouveaux albums à temps pour la réouverture”, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux groupes d’artistes avaient récemment repris leurs tournées mondiales et leurs concerts. L’analyste financier Lee Ki-hoon du Hana Financial Group a déclaré que la pandémie prouvait que le genre bénéficiait du fait que son activité musicale était davantage orientée “concept visuel”, comme le montre sa diffusion sur les réseaux sociaux. “Son fandom mondial voit un effet d’entraînement de groupes comme BTS et BlackPink, car ils étaient des bénéficiaires directs de YouTube – il n’est pas limité par le temps ou le lieu”, a déclaré Lee Ki-hoon dans un rapport d’octobre. Bangtan TVl’une des chaînes YouTube de BTS, compte 71,5 millions d’abonnés, tandis que La chaîne de BlackPink compte 82,7 millions d’abonnés.

“Croyant de longue date”