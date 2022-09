Le créateur de l’équipe sur appel de la Downtown Kelowna Association prend sa retraite – Kelowna Capital News

La personne responsable de la mise sur pied de l’équipe On Call and Clean de la Downtown Kelowna Association (DKA) prend sa retraite.

Le directeur des services de rue, Ron Beahun, a été la première personne à recruter pour développer et gérer l’équipe il y a 15 ans.

“Au cours de ces années, Ron a intégré les” chemises rouges “et les” chemises bleues “dans des installations familières du centre-ville de Kelowna”, a déclaré un communiqué du DKA.

Avec le départ à la retraite de Beahun, le DKA a annoncé que Brent Lobson rejoindra l’équipe en tant que directeur des opérations.

« Brent est un visage familier au centre-ville de Kelowna », a déclaré Mark Burley, directeur général. “En tant que directeur d’Impark / Reef Parking, il a travaillé avec de nombreux propriétaires de propriétés et d’entreprises au cours de ses 24 ans et plus là-bas.”

Lobson a également siégé au conseil d’administration de DKA pendant plus de 20 ans et a fait partie du comité qui a lancé et créé les initiatives Downtown on Call et Clean Team.

Directeur des opérations entrant DKA Brent Loboson. (Photo/DKA)

En 2021, l’équipe Downtown On-Call a répondu à plus de 6 000 appels de membres de DKA. La Clean Team se déplace quotidiennement dans le centre-ville pour enlever les ordures, laver à la pression et peindre les graffitis.

“Toutes ces tâches ont été intégrées au programme par Ron et nous lui devons un immense merci pour un travail bien fait”, a ajouté Burley. “Nous apprécierons toujours la contribution de Ron à la DKA et à nos membres.”

Les contributions de Beahun au DKA seront reconnues lors d’un événement Downtown After 5 le mercredi 30 novembre au Laurel Packing House de 17 h à 19 h.

Son dernier jour de travail sera le 31 décembre.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaKelowna