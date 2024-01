Le créateur de la succession, Jesse Armstrong, exclut les retombées de la série

il y a 9 heures

Jesse Armstrong : Un spin-off “ne me semble pas être la chose la plus intéressante à faire”

Le créateur de la succession, Jesse Armstrong, a exclu les émissions dérivées de sa série télévisée dramatique primée, qui a récemment remporté six Emmy Awards et quatre Golden Globes.

Armstrong a déclaré que lui et son équipe de rédaction les avaient « écrits [the characters] maintenant assez”.

“Mais l’instinct de Jesse, et tout notre instinct, est que cela s’est terminé au bon endroit. Nous ne l’avons pas lié, nous les avons laissés continuer dans leur monde étrange et effrayant.

L’acteur britannique Matthew Macfadyen a remporté la semaine dernière un Emmy pour acteur dans un second rôle pour son rôle dans Succession.

L’émission suivait les rebondissements de la vie du magnat des médias Logan Roy, joué par Brian Cox, et de ses quatre enfants.

Trois d’entre eux, interprétés par Jeremy Strong, Sarah Snook et Kieran Culkin, étaient constamment en compétition pour lui succéder en tant que PDG de son entreprise au succès retentissant. Tom Wambsgans était marié au personnage de Snook, Shiv Roy.

Il a déclaré que la série présentait un mélange d’écrivains américains et britanniques, mais que maintenant qu’il est de retour chez lui à Londres, il continue de voir fréquemment les scénaristes britanniques de la série.

“L’une des choses les plus agréables de cette saison de récompenses a été de revoir les acteurs, que je ne vois pas beaucoup. Ils sont principalement basés aux États-Unis”, a-t-il ajouté.

Armstrong a également été interrogé sur son inspiration pour la série et a déclaré qu’en plus de s’inspirer de personnalités de premier plan, telles que l’empire médiatique de Rupert Murdoch, il s’était également inspiré de l’histoire, y compris de la Rome antique.

Armstrong, qui a également co-écrit la comédie Peep Show sur Channel 4 avec Sam Bain, a déjà travaillé sur la série télévisée comique satirique de la BBC The Thick of It, qui mettait en vedette Peter Capaldi.