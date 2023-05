New-York (CNN) — Lorsqu’un distributeur Target a contacté Erik Carnell l’année dernière pour éventuellement placer sa marque, Abprallen, dans les magasins Target, il était ravi.

C’était « la plus grande opportunité de ma carrière », a déclaré Carnell à CNN. « J’étais extatique à l’idée de pouvoir partager mes affaires avec un tout nouveau marché. » La société londonienne Abprallen, décrite sur sa page Instagram comme « l’art et les accessoires pour les fiers, bruyants et colorés », passerait d’une petite startup à une marque disponible chez un grand détaillant américain.

Au cours des mois suivants, Carnell a lancé Target et a proposé des conceptions qui conviendraient au magasin à grande surface, a-t-il déclaré. En fin de compte, Target a commencé à vendre trois articles d’Abprallen pour les adultes : un sweat-shirt, un sac fourre-tout et un sac messager, chacun arborant une phrase différente.

Mais ensuite, les choses se sont effondrées. Il y a environ une semaine et demie, a déclaré Carnell, il a commencé à recevoir des centaines de messages haineux, y compris des menaces de mort, certains d’entre eux disant à tort que la collection était commercialisée auprès des enfants, alors que certaines personnes s’en prenaient à Target à propos de ses offres Pride.

Mercredi, Target avait retiré les articles Abprallen de ses magasins américains et de son marché en ligne, a rapporté Reuters.

« Depuis le lancement de la collection de cette année, nous avons été confrontés à des menaces affectant le sentiment de sécurité et de bien-être des membres de notre équipe au travail », Target a déclaré dans un communiqué sur la collection Pride de cette année.

« Compte tenu de ces circonstances volatiles, nous apportons des ajustements à nos plans, notamment en supprimant les éléments qui ont été au centre des comportements de confrontation les plus importants », a déclaré Target.

La réaction immédiate de Carnell a été le soulagement.

« La quantité de contrecoups que j’ai reçus a été écrasante », a-t-il déclaré. « J’espère juste que c’est le début de la fin des messages et de l’assaut que je reçois. »

Mais pour une petite marque, perdre l’accès à la portée massive de Target est un coup dur.

« Quand tout cela se sera calmé, je serai incroyablement déçu qu’une si grande opportunité m’ait été retirée. »

Mais Carnell comprend la décision de Target concernant sa ligne.

« Je ne sais pas ce qui pourrait être fait, à part le retirer, pour aider à protéger les employés du commerce de détail », a-t-il déclaré. « Leur sécurité doit absolument être la priorité absolue. »

Pourtant, Carnell est déçu que Target n’ait pas été plus communicatif avec lui au sujet de la décision. Bien qu’il ait eu des nouvelles d’un distributeur avec lequel il travaillait, il n’a reçu aucune nouvelle du siège social, a-t-il déclaré.

Target n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire pour cette histoire.

Travail d’amour

Abprallen est né de l’affinité de Carnell pour le dessin et d’un désir de se connecter avec sa communauté queer.

« J’ai créé quelques épingles il y a environ six ans, et elles ont grandi depuis », a-t-il déclaré. Pour Carnell, le travail est personnel.

« Je prends ce que je fais incroyablement au sérieux », a-t-il déclaré. «Je le dois à mon moi plus jeune, qui était si perdu et qui souffrait tellement… Je lui dois de créer des choses dont il pourrait être fier, des choses qui lui disent que qui il est n’a pas tort. Ce qu’il est est merveilleux », a-t-il déclaré.

Lorsque Carnell, qui est trans, pense à sa jeunesse, il se souvient d’une époque « quand j’étais enfant et que je souhaitais désespérément être un garçon, et je ne savais pas qu’il y avait un moyen de le faire ». Carnell sait que son expérience n’était pas isolée. « Il y a tellement de gens comme lui », a-t-il dit, se référant à son jeune moi.

Avec Abprallen, Carnell voulait créer des articles Pride qui étaient plus que « juste un arc-en-ciel giflé au hasard sur un T-shirt ».

Abprallen vend des chemises, des épingles élaborées et d’autres accessoires qui juxtaposent des bleus pastel, des roses et des violets avec des crânes, des squelettes et des ovnis. Les images sont associées à une variété de phrases, comme « La transphobie, c’est nul » et « Icône gay.” Certains sont en conversation directe avec des incidents spécifiques, comme « Les sorcières et les sorciers aiment les personnes trans», une réponse aux commentaires fortement critiqués de l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, sur les personnes trans.

Mais une conception a déclenché un tollé en ligne.

La haine se propage en ligne

Le contrecoup contre Carnell et Abprallen s’est largement centré sur une conception qui dit « Satan respecte les pronoms ». En ligne, une campagne anti-LGBTQ a exhorté au boycott de Target, montrant des images de la phrase sur un t-shirt Abprallen. Sur TikTok, une vidéo a circulé montrant une employée à qui l’on demande si elle soutient la « propagande satanique de la Pride ». Carnell a été qualifié de sataniste dans la presse de droite.

Mais cette conception particulière n’a jamais été disponible chez Target.

Dans les premières conversations, le détaillant a dit à Carnell que le design « Satan respecte les pronoms » ne conviendrait pas, a-t-il déclaré. Les dessins qui se sont retrouvés en vente sont d’un ton plus neutre, avec les phrases « Guérir la transphobie, pas les personnes trans », « Nous appartenons partout » et « Trop étrange pour ici ».

Pourtant, Carnell n’a pas été surpris lorsque le partenariat a provoqué un contrecoup (bien qu’il ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi grave).

« Je ne suis pas naïf. Je savais absolument qu’il y aurait de la négativité sur mon chemin », a-t-il déclaré. «Je comprends que les gens sont incroyablement passionnés par leur haine envers les personnes LGBT. Et le climat politique actuel est celui qui dit à ces gens qu’ils ont raison de ressentir cela », a-t-il déclaré.

Sur Twitter, commentateur de droite Matt Walsh décrit une campagne ciblée qui va au-delà d’Abprallen ou de Carnell. « L’objectif est de rendre la » fierté « toxique pour les marques », a-t-il déclaré. « S’ils décident de nous jeter ces ordures au visage, ils doivent savoir qu’ils en paieront le prix. Cela ne vaudra pas ce qu’ils pensent gagner.

Le langage virulent, ainsi que les menaces rapportées par Target, surviennent à un moment où les droits des trans sont attaqués aux États-Unis. Plus de 400 projets de loi anti-LGBTQ ont été déposés dans les législatures des États cette année jusqu’au 3 avril, selon l’American Civil Liberties Union, y compris ceux qui restreignent l’accès aux soins affirmant le genre pour les jeunes trans. Les personnes transgenres sont quatre fois plus susceptibles d’être victimes de crimes violents que les personnes cisgenres, selon une étude École de droit de l’UCLA.

Une occasion perdue

Pour les marques s’adressant directement aux consommateurs, un partenariat avec un grand distributeur est souvent « le Saint Graal », a déclaré Ian Schatzberg, co-fondateur de l’agence de branding General Idea, qui travaille avec de grandes et petites marques. « Il est très coûteux de gérer une entreprise DTC », a-t-il déclaré. « Le rôle que joue le détaillant dans la vie de ces marques est vraiment essentiel à leur succès. »

En règle générale, « s’ils perdent leur distribution, ils pourraient perdre leur activité », a déclaré Schatzberg, ajoutant que les grands détaillants sont « vitaux » pour les petites marques en ligne.

Pour les marques LGBTQ+, l’espace dans les rayons des magasins est « une source d’existence financière, mais aussi de fierté et de visibilité », a déclaré Schatzberg. General Idea est une entreprise appartenant à des LGBTQ, a-t-il noté. « Si vous êtes supprimé, cela crée non seulement un effet sur ce propriétaire d’entreprise, mais cela crée un effet sur la communauté. »

Avant Target, Carnell, qui dirige lui-même Abprallen, vendait des produits Abprallen en ligne, ainsi que sur certains marchés et à certains clients grossistes, a-t-il déclaré.

Une doublure argentée de l’attention a été un pic de soutien, financier et émotionnel. Le site d’Abprallen a reçu tellement de commandes qu’il a temporairement fermé la boutique virtuelle afin de rattraper son retard.

« J’ai été inondé de soutien », a-t-il déclaré, y compris « tant de beaux messages de compassion et d’amour », a-t-il déclaré. « Et quand je suis dans un meilleur espace de tête, je sais à quel point cela va avoir un impact positif sur moi. »

