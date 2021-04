Un créateur en Afghanistan accompagné d’un groupe de mannequins dans un défilé de mode a dépeint la dévastation causée par la violence continue dans le pays. Accompagné d’un groupe de jeunes mannequins, le designer Ajmal Haqiqi est monté sur scène lors d’un défilé de mode local à Kaboul. Les mannequins, vêtus de tenues ressemblant à des linceuls tachés de sang avec un air triste sur le visage, ont dépeint les dégâts dévastateurs de la violence en cours dans le pays.

L’événement a été surnommé «le défilé de mode du linceul». Les mannequins portaient les vêtements conçus par Haqiqi et représentaient les victimes d’attentats suicides, d’explosions et d’attaques de militants qui coûtent la vie à des dizaines d’Afghans presque chaque jour.

Haqiqi a déclaré qu’à travers cet événement, ils ont essayé de montrer les souffrances des Afghans.

«Par ce geste, nous avons tenté de montrer la réalité de la situation actuelle en Afghanistan, les souffrances des Afghans, les impacts des attentats suicides, des explosions… et les impacts de milliers de compromis politiques», concepteur et organisateur de l’événement, Ajmal Haqiqi a été cité comme disant par TOLO agence de presse.

Les modélistes ont été vus marchant sur scène dans des vêtements blancs avec des taches de sang sur les vêtements.

«Il devrait y avoir un arrêt immédiat de la violence en cours en Afghanistan», ont déclaré les modélistes qui ont assisté à l’événement. Ils ont dit que les gens étaient fatigués de la guerre et qu’il devrait y avoir la paix en Afghanistan.

L’Afghanistan, voisin de l’Inde, est témoin de violences dans le pays au milieu des efforts de paix du gouvernement afghan et de ses alliés internationaux. Le pays est devenu une arène pour montrer sa force non seulement pour les superpuissances mais aussi pour les pays de la région et au-delà.

Selon les experts, la guerre par procuration entre les pays se poursuivra en Afghanistan, puisque le pays est principalement un no man’s land. La dévastation a conduit à l’utilisation de personnes comme fourrage au profit de tout acteur ou institution étatique et non étatique local, national, régional et transnational.

