Le créateur de Hitman IO Interactive publiera le nouveau thriller d’action de Build A Rocket Boy de Leslie Benzies

IO Interactive se lance dans l’édition tierce avec MindsEye, le nouveau thriller d’action de Build A Rocket Boy, l’équipe AAA formée par le producteur de GTA Leslie Benzies.

IOI est surtout connu pour la série Hitman, qu’elle a largement auto-publiée depuis sa séparation de Square Enix en 2017. Parallèlement au soutien continu de Hitman, IO Interactive développe également une histoire d’origine de James Bond et une nouvelle IP fantastique.

Build A Rocket Boy est l’immense nouveau studio formé par Leslie Benzies, le vétéran de Rockstar mieux connu comme l’une des personnes clés derrière les séries Grand Theft Auto et Red Dead Redemption. Elle bénéficie d’un financement important depuis 2018 et travaille sur de nombreux projets, dont MindsEye et la plateforme de jeux/création en ligne Everywhere.

IO Interactive a dit GamesIndustry.biz en 2021, il était ouvert à l’édition de jeux d’autres studios et a maintenant lancé une division dédiée à cela, appelée IOI Partners. Néanmoins, nous nous attendions à ce que l’entreprise démarre avec quelque chose de plus petit, ou peut-être un titre AA. Nous n’avions certainement pas prévu que son premier accord avec un tiers serait le prochain jeu AAA du créateur de Grand Theft Auto Online.



Hakan Abrak, IO Interactive

« Pour être honnête, nous nous attendions nous-mêmes à débuter chez AA », admet Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive.

« Il est vrai que nous réfléchissons à publier d’autres jeux depuis un certain temps. Nous avons vu cela comme une voie naturelle à suivre. Nous sommes une société qui a réalisé quatre licences originales à partir de zéro. Nous sommes habitués à ne pas seulement penser au le gameplay de base d’une nouvelle franchise, mais aussi donner vie à une franchise. Faire partie de la stratégie globale de mise sur le marché d’une nouvelle licence et de construction d’une communauté est quelque chose que nous avons fait dans différentes situations et dans différentes circonstances.

« C’est en partie pourquoi cela s’est produit. Nous sommes en fait une entreprise qui a fait cela non seulement du point de vue de l’édition et de la distribution, mais aussi en tant que développeur. Je pense qu’il y a quelque chose ici en termes de mentalité, d’attitude, de rêves et approche compatible avec Build A Rocket Boy et les bonnes gens là-bas. »

« C’est formidable de voir qu’il y a de la place pour les studios AAA qui prennent ce genre de risques sur un projet de cette taille, et qui peuvent toujours être indépendants »

Abrak note des similitudes entre IO Interactive et Build A Rocket Boy en termes de leur histoire avec les grandes entreprises, devenant indépendants et essayant de lancer une nouvelle propriété intellectuelle dans l’espace AAA.

« Quand vous regardez les studios AAA indépendants, vous pouvez probablement nous compter sur une demi-main », note-t-il. « Build A Rocket Boy a vu quelque chose en nous dans la façon dont nous distribuons, la façon dont nous construisons des communautés étroitement liées à notre jeu, la façon dont nous commercialisons nos produits, la façon dont nous traitons nos joueurs… il y a là quelque chose dans lequel ils se sont vus. « .

Il ajoute : « C’est formidable de voir qu’il y a de la place pour les studios AAA qui prennent ce genre de risques sur un projet de cette taille, et qui peuvent toujours être indépendants. Nous l’avons vu également avec Larian Studios. Ils avaient un un énorme succès, ce qui est très inspirant. »

IOI Partners ne fournit aucun financement pour MindsEye et joue plutôt un rôle de « publication classique », avec le marketing, la distribution, la localisation et le support client.

Lors de points de presse précédents, Benzies a suggéré que MindsEye pourrait adopter un modèle épisodique, qui serait quelque peu similaire à l’approche d’IO Interactive avec les jeux Hitman. Abrak ne s’intéresserait pas à la stratégie de distribution ou de monétisation du jeu, mais a déclaré qu’il s’attend à ce que le projet se développe avec le temps.

« Pour nous, avec Hitman, il s’agit d’un mode solo en tant que service. Je sais que « en tant que service » peut être considéré comme un gros mot dans certains contextes. Mais ce que nous avons fait avec Hitman et World of L’assassinat, je pense, consiste à créer un univers qui ne cesse de croître. Et je crois que cela a une valeur énorme. Ce sont certaines des choses auxquelles nous croyons, et certaines de ces choses que vous verrez également dans MindsEye.



MindsEye est créé par Build A Rocket Boy, dirigé par Leslie Benzies, ancien élève de GTA.

Depuis le début de sa trilogie Hitman actuelle en 2016, IO Interactive a publié plus de 500 mises à jour, y compris de nouveaux modes et missions réguliers.

« Il s’agit d’avoir un univers en expansion qui ne dort jamais », explique Abrak. « Pour avoir cette promesse envers le joueur, que vous tiendrez avec vigilance et que vous tiendrez pendant de nombreuses années. »

MindsEye ressemble certainement à un jeu qui correspond au style d’IO Interactive. Il s’agit d’un thriller d’action et d’aventure cinématographique qui s’intègre parfaitement dans un line-up aux côtés de James Bond et Hitman. Pourtant, Abrak tient à souligner qu’IO ne se limite pas à « des gens en costume et armés ».

« IO a été beaucoup de choses », nous dit-il. « Nous faisons beaucoup d’efforts pour être originaux, et nous faisons beaucoup d’efforts, parfois pour être provocateurs, avec des titres comme Kane & Lynch. Ce ne sont pas les gens les plus angéliques que l’on puisse rencontrer. Et Hitman… nous aimons le faire. Je pense que nous avons affaire à de l’humour noir, mais il s’agit d’assassinat.

« Mais nous avons aussi créé des Mini Ninjas, des jeux pour enfants et Freedom Fighters… et nous avons notre jeu fantastique. Nous avons une longue histoire d’incubation où nous avons essayé beaucoup de choses. Nous aimons être originaux, et nous le faisons. aimerions avoir une certaine largeur dans notre répertoire créatif.

« Ce que nous voyons ici est quelque chose auquel nous pouvons tout à fait nous identifier. Le fantasme de MindsEye est quelque chose de génial et nous voulons en faire partie. »

IO Interactive est encore relativement nouveau dans le domaine de l’édition, mais Abrak tient à nous rappeler l’expertise d’IO dans ce domaine. Square Enix avait une approche dirigée par le studio avec ses jeux, le développeur a donc joué un rôle actif dans la collaboration avec les détenteurs de plates-formes et dans la promotion de ses titres depuis 2009. Il a également souligné comment la société a fusionné Hitman 1, 2 et 3 dans une expérience connectée.

« Lorsque vous avez trois jeux distincts qui fonctionnent ensemble à partir des menus et fusionnent de manière toujours plus vaste, comme s’il s’agissait d’un jeu en direct de World of Warcraft… vous repoussez les limites de ces choses avec les détenteurs de plate-forme », observe-t-il.

« Nous avons été à l’avant-garde de la manière de fusionner ces éléments dans leurs magasins back-end et numériques. Ainsi, au fil des années, nous avons acquis beaucoup d’expérience. »



MindsEye est un thriller d’action cinématographique

Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce qu’IO se précipite et signe un grand nombre de projets tiers.

« Nous n’allons pas devenir la Volkswagen de l’édition du jour au lendemain », ajoute Abrak. « En ce moment, nous sommes très concentrés sur ce partenariat. Comme vous l’avez dit, cela aurait pu être différent. Cela aurait pu être un jeu simple ou AA. C’est un jeu énorme et ambitieux et c’est une énorme responsabilité, et un honneur, d’être une partie de celui-ci.

« Mais il s’agit évidemment d’une autre étape de notre voyage. Il est très possible qu’il y en ait davantage à l’avenir pour IO Interactive. »

Nous sommes habitués aux nouvelles surprenantes sur IO à GamesIndustry.biz. En 2017, il s’agissait pour le studio de survivre, et cela a défié toutes les attentes, avec le succès de Hitman, les nouveaux projets qui lui ont été commandés, les bureaux ouverts au Royaume-Uni, en Espagne et en Turquie, et maintenant cet accord d’édition.

Il doit encore prouver qu’il peut fonctionner en dehors de l’univers Hitman, mais l’histoire d’IO jusqu’à présent a été passionnante à suivre.

« Depuis Square Enix, notre retour et notre croissance ont surpris beaucoup de gens », conclut Abrak. « Bond a été une surprise, la nouvelle licence a été une surprise… cela ne fait qu’ajouter au voyage passionnant que nous entreprenons. C’est un travail difficile. C’est beaucoup, n’est-ce pas ? Mais c’est super excitant d’avoir cet élan.

« C’était une autre de ces choses où nous nous demandions si nous pouvions réaliser quelque chose comme ça. Je tiens le coup pendant que cette aventure continue, et c’est vraiment incroyable. »