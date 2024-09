Le créateur de GTA 6 a été averti d’aller se faire foutre à cause d’une offre de musique sous licence

Grand Theft Auto les jeux sont appréciés pour leurs stations de radio musicales sous licence Les joueurs peuvent écouter pendant qu’ils parcourent les mondes ouverts tentaculaires du jeu. Mais un artiste musical a récemment riposté aux créateurs de la franchise, Rockstar Games, après que le studio lui ait apparemment proposé seulement 7 500 $ pour inclure l’un de ses singles à succès dans Grand Theft Auto VI.

Martyn Ware est l’un des membres fondateurs du groupe de synth-pop britannique Heaven 17, qui a sorti le single à succès « Temptation » en 1983, qui a atteint la deuxième place des charts britanniques et qui mettait en vedette la chanteuse Carol Kenyon. En l’écoutant aujourd’hui, vous pouvez imaginer qu’il atteignait la note parfaite (« Keep us from temptation ») dans GTA VIL’histoire d’amour moderne de Bonnie et Clyde, qui se déroule dans une boîte de nuit en Floride.

Mais il ne semble pas que la chanson sera dans le jeu. « J’ai récemment été contacté par mes éditeurs au nom de Rockstar Games concernant la possibilité d’utiliser « Temptation » sur le nouveau Grand Theft Auto 6« Entreposage tweeté pendant le week-end. «Naturellement enthousiasmé par l’immense richesse qui était sur le point de m’arriver, j’ai fait défiler l’e-mail jusqu’au bas de l’offre… C’ÉTAIT 7 500 $ – pour un rachat de toutes les futures redevances du jeu – pour toujours… »

Ware a souligné que le dernier jeu de la série, Grand Theft Auto V (qu’il a mal nommé Grand Theft Auto 6) s’est vendu à près de 200 millions d’exemplaires et a généré plus de 8 milliards de dollars environ En termes de revenus sur la durée de vie du jeu. « Ah, mais pensez à la publicité… », a-t-il ajouté. « Allez vous faire foutre. » Ces dernières années, le jeu à succès en monde ouvert, qui a fini par s’étendre sur trois générations de consoles différentes, est devenu un exemple incontournable des débats sur qui mérite quoi en matière de succès commercial sur la durée de vie du jeu dans un domaine créatif où les redevances et les droits résiduels continus pour les personnes impliquées sont presque inouïs. En dehors des bonus, la plupart des bénéfices des jeux massifs sont réservés aux entreprises qui les éditent.

Bien sûr, la « visibilité » potentielle que « Temptation » a pu obtenir en raison de son inclusion n’est pas à négliger. Tom Petty a grimpé en flèche dans le classement Classements des playlists Spotify lorsque sa chanson « Love Is a Long Road » a été présentée dans GTA VIMais « Temptation » n’aurait été qu’une des nombreuses chansons présentes dans le jeu, et il est loin d’être clair dans quelle mesure le buzz autour de la musique de Petty s’est traduit par de véritables ventes de nouveaux disques, ou comment cela pourrait se répercuter sur sa succession après la prise de contrôle de tous les autres.

GTA VI devrait sortir au cours du second semestre de l’année prochaine sur PS5 et Xbox Series X/S. Les fans attendent avec impatience toute information officielle sur le jeu, à condition qu’il ne s’agisse pas de reporté à 2026.