Le créateur de Gmail avertit que Google n’est “qu’à un an ou deux d’une perturbation totale” à cause d’une IA comme ChatGPT

Le créateur de Gmail, Paul Buchheit, affirme que Google n’est qu’à un ou deux ans d’une “perturbation totale” due aux chatbots IA.

L’ingénieur a déclaré que les progrès de l’IA comme ChatGPT pourraient rendre le moteur de recherche de Google inutile.

En décembre, Google a émis un avertissement “code rouge” à cause du chatbot viral.

Le créateur de Gmail, Paul Buchheit, affirme que les chatbots IA comme ChatGPT détruiront Google de la même manière que le moteur de recherche tué Les Pages Jaunes.

“Google n’est peut-être qu’à un an ou deux d’une perturbation totale”, a déclaré Buchheit tweeté mercredi. “L’IA éliminera la page de résultats du moteur de recherche, qui est l’endroit où ils gagnent le plus d’argent. Même s’ils rattrapent leur retard sur l’IA, ils ne peuvent pas le déployer pleinement sans détruire la partie la plus précieuse de leur entreprise !” Bien que le créateur de Gmail ait déclaré que ce n’est peut-être pas ChatGPT lui-même qui perturbe le monopole de Google, les progrès technologiques vont certainement modifier la façon dont les gens accèdent aux informations.

“La façon dont j’imagine que cela se produit est que l’URL/barre de recherche du navigateur est remplacée par une IA qui complète automatiquement ma pensée/question au fur et à mesure que je la tape tout en fournissant la meilleure réponse (qui peut être un lien vers un site Web ou un produit), », a-t-il déclaré sur Twitter, ajoutant que l’IA sera capable de « faire instantanément ce qui prendrait de nombreuses minutes à un humain » à faire en utilisant un moteur de recherche comme Google.

ChatGPT, qui a fait la une des journaux pour sa capacité à faire n’importe quoi d’écrire un essai pour fournir des conseils de codageest un chatbot IA capable de répondre aux questions de manière claire et conversationnelle à l’aide de données collectées sur des millions de sites Web.

Mais ce n’est pas parfait : le site est connu pour donner parfois des réponses incorrectes car le chatbot a une certaine difficulté à identifier la désinformation.

Buccheit, qui était le 23e salarié embauché chez Google, selon Crunchbase, est un ingénieur en informatique qui a aidé à développer le premier prototype AdSense de l’entreprise, un système qui diffuse des publicités ciblées sur les sites et permet aux éditeurs de profiter des pages vues.

La majeure partie des revenus de Google provient de la vente d’annonces, dont beaucoup apparaissent sur son moteur de recherche. En 2021, environ 80 % des Les 257,64 milliards de dollars de revenus de Google provenaient de publicités. Le créateur de Gmail est loin d’être le premier à tirer la sonnette d’alarme sur l’impact potentiel de ChatGPT sur Google. En décembre, Google a émis un “code rouge” avertissement sur le chatbot. Depuis la sortie de la dernière version de ChatGPT le 30 novembre, Sundar Pichai, le PDG de Google et de sa société mère, Alphabet, a participé à plusieurs réunions autour de la stratégie IA de Google en réponse à la menace que représente le chatbot pour le moteur de recherche de l’entreprise, Le New York Times a rapporté en décembre. L’entreprise a également appelé Les cofondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin pour aider à résoudre le problème, le Times a rapporté en janvier. À l’époque, L’information avait rapporté que Microsoft prévoyait d’utiliser ChatGPT pour alimenter son propre moteur de recherche, Bing.