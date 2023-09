Le créateur de Fox News, Rupert Murdoch, démissionne | Actualités, Sports, Emplois

NEW YORK (AP) — Rupert Murdoch, le magnat australien des médias de 92 ans dont la création de Fox News a fait de lui une force dans la politique américaine, quitte ses fonctions de dirigeant de la société mère de Fox et de ses participations médiatiques News Corp.

Fox a annoncé jeudi que Murdoch deviendrait président émérite des deux sociétés, à compter des réunions du conseil d’administration de novembre. Son fils, Lachlan, deviendra président de News Corp. et restera directeur général de Fox Corp.

Lachlan Murdoch a déclaré : « nous sommes reconnaissants qu’il occupe le poste de président émérite et savons qu’il continuera à fournir de précieux conseils aux deux sociétés ».

Outre Fox News, Murdoch a lancé le réseau de diffusion Fox, le premier à défier avec succès les trois grands que sont ABC, CBS et NBC, avec des émissions comme « Les Simpsons ». Il est propriétaire du Wall Street Journal et du New York Post.

Il a réduit ses participations dans l’entreprise avec la vente en 2019 de nombreux actifs de divertissement à Walt Disney Co. Ceux-ci comprenaient la production cinématographique, les droits sur les bandes dessinées Marvel, National Geographic et le réseau câblé FX.

Fox News Channel a profondément influencé la télévision et la politique nationale depuis ses débuts en 1996, faisant de Murdoch un héros pour certains et un paria pour d’autres. Le réseau fonctionnant 24 heures sur 24 a converti la puissance et l’énergie des débats politiques à la radio en télévision. En six ans, il a devancé CNN et MSNBC.

Mais cela a été une année difficile pour Fox, qui a été contraint de payer 787 millions de dollars pour régler un procès en diffamation lié à sa couverture de fausses allégations après l’élection présidentielle de 2020. Peu de temps après, Fox a licencié sa personnalité la plus populaire, Tucker Carlson.

Les actions de Fox Corp., bien que positives cette année, ont commencé à baisser au début de 2022, en partie à cause des poursuites judiciaires et également de l’anxiété des investisseurs face à la perte de téléspectateurs au profit des petits médias.

Murdoch a promis dans une lettre aux employés qu’il resterait engagé chez Fox.

« Dans mon nouveau rôle, je peux vous garantir que je serai impliqué chaque jour dans le concours d’idées », a écrit Murdoch. « Nos entreprises sont des communautés et je serai un membre actif de notre communauté. Je regarderai nos émissions avec un œil critique, je lirai nos journaux, nos sites Internet et nos livres avec beaucoup d’intérêt.

On ne sait pas encore pourquoi l’annonce de Murdoch a été faite maintenant. Ironiquement, c’est la semaine où l’auteur et biographe de Murdoch, Michael Wolff, publie un livre, « La fin de Fox News », spéculant sur ce qui arrivera au réseau lorsque le patriarche sera parti.

Murdoch et sa famille, en particulier les enfants James, Lachlan, Elisabeth et Prudence, seraient le modèle de l’émission HBO « Succession ».

Il a construit son empire à partir d’un seul journal à Adélaïde, en Australie, hérité de son père et est devenu multimilliardaire. Forbes a estimé la valeur nette de la famille Murdoch à environ 19 milliards de dollars en 2020.

Bien que Murdoch ne se soit jamais présenté à un poste politique, les hommes politiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne recherchaient anxieusement son approbation. Il entretenait une relation compliquée avec Donald Trump. Wolff a rapporté en 2018 que Murdoch avait qualifié Trump d’« idiot », ajoutant un juron pour souligner, mais Fox News est construit avec un public qui admire largement Trump.

Après que Fox ait brièvement semblé vanter la candidature du gouverneur de Floride Ron DeSantis dans le cycle électoral actuel, cela s’est estompé avec les perspectives de DeSantis.

Fox News a connu une série de scandales de harcèlement sexuel dans les années 2010, qui ont conduit à l’expulsion du haut dirigeant Roger Ailes et de la personnalité des heures de grande écoute Bill O’Reilly. Il les a rejetés comme des cas isolés « largement politiques parce que nous sommes conservateurs ».

