Le créateur de Family Guy, Seth MacFarlane, quitte la série après 24 ans de déménagement historique

Le créateur de FAMILY Guy, Seth McFarlane, aurait quitté la série après 24 ans.

On pense que l’acteur de 49 ans a quitté le dessin animé pour soutenir les grèves des écrivains hollywoodiens.

Le créateur de Family Guy, Seth McFarlane, aurait quitté la série après 24 ans

L'acteur, 49 ans, aurait quitté le dessin animé pour soutenir les grèves des scénaristes

Seth, 49 ans, est parti aux côtés d’autres showrunners, Brian Boyle, Matt Weitzman, Rich Appel et Alec Sulkin, a rapporté Deadline.

L’acteur, qui interprète Peter Griffin, ne reviendra pas tant qu’un accord ne sera pas conclu entre la Writers Guild of America et le studio, ont affirmé des sources.

« Il y a pas mal de piste à parcourir avant que les roues ne se détachent », a déclaré un initié au point de vente.

«La satire animée a environ trois mois de scripts, v / o, etc. déjà terminés. Ensuite, le studio devra déterminer les prochaines étapes à suivre.

Seth a été vu sur les lignes de piquetage depuis la grève de la guilde le 2 mai.

Family Guy a terminé sa 21e saison – qui comprenait 20 épisodes – le 7 mai.

Seth travaille également sur American Dad, qui a commencé sa 20e série en mars.

Family Guy a été renouvelé pour une 22e et 23e saison par Fox en janvier.

La grève de la Writers Guild of America est le conflit en cours entre la Writers Guild of America (WGA) et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

La grève a officiellement commencé le 2 mai 2023, après que la WGA et l’AMPTP n’aient pas pu parvenir à un accord sur un nouveau contrat de télévision cinématographique de trois ans pour remplacer celui qui a expiré le 1er mai.

GRÈVE DE L’ÉCRIVAIN

Plus de 11 000 écrivains participent à cette manifestation de plusieurs studios, dont Netflix, Paramount et HBO.

Plusieurs des spectacles humoristiques de fin de soirée les plus populaires d’Amérique ont été fermés après que la WGA a appelé sa première grève en 16 ans.

Plus tôt ce mois-ci, Saturday Night Live a annulé tous les épisodes restants de la saison 48.

Cela signifiait que les débuts d’hébergement de Pete Davidson étaient supprimés.

La dernière grève des écrivains remonte à 2007 et a duré 100 jours. Seth a rejoint les grévistes à l’époque.

Les experts prédisent que le dernier débrayage pourrait durer trois mois ou plus.

Plusieurs acteurs et animateurs de talk-show ont depuis exprimé leur opinion sur la grève.

SOUTIEN AUX CÉLÉBLES

L’animateur de télévision Stephen Colbert a déclaré dans un épisode du 1er mai de The Late Show : « Les syndicats sont la raison pour laquelle nous avons des week-ends, et par extension pourquoi nous avons des vendredis TGI. »

Le comédien et animateur de télévision Jimmy Fallon a déclaré à Variety au Met Gala : « Je n’aurais pas d’émission sans mes écrivains, je les soutiens jusqu’au bout. »

L’actrice Olivia Wilde a également montré son soutien, racontant Reuter: « Je soutiens les scénaristes, et je pense que cela nous affectera tous. »

L’actrice Wanda Sykes a également montré son soutien sur Twitter et a publié une photo d’elle tenant une pancarte lors de l’une des manifestations du 2 mai.

Parmi les autres stars qui ont manifesté leur soutien à la grève, citons Rob Lowe, Natasha Lyonne et Jon Cryer.

Seth a créé Family Guy en 1999

Il exprime le personnage de Peter Griffin