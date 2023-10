Le créateur de Fall Of The House Of Usher répond aux plaintes des fans concernant une scène poignante de cruauté envers les animaux

Le créateur de THE Fall Of The House Of Usher a répondu aux fans de la série qui se sont plaints d’une scène horrible comprenant une cruauté déchirante envers les animaux.

Un moment particulier de la série d’horreur de Netflix a bouleversé et mis en colère de nombreux téléspectateurs qui se sont demandé « qui déteste les chats » dans les coulisses.

Le créateur de La Chute de la Maison Usher a répondu aux critiques de la série

La série Netflix est basée sur la nouvelle d'Edgar Allen Poe de 1839.

La chute de la maison Usher ne manque pas de morts horribles, mais une en particulier a laissé les fans furieux et exigeant des réponses.

La série Netflix est basée sur la nouvelle du même nom d’Edgar Allen Poe de 1839 et suit Roderick Usher, un PDG corrompu d’une société pharmaceutique, joué par la star de Thirteen Days, Bruce Greenwood.

La mini-série télévisée gothique met en vedette Carla Gugino, Mark Hamill, Kate Siegel et Bruce Greenwood et suit Roderick Usher, un PDG corrompu d’une société pharmaceutique, joué par la star de Thirteen Days Bruce Greenwood et ses enfants.

Deux des frères et sœurs cherchent à assurer leur avenir et à fonder une dynastie familiale avant que les héritiers ne meurent un par un.

Le créateur Mike Flanagan, qui a précédemment réalisé The Haunting Of Hill House et The Haunting Of Bly Manor, s’inspire souvent fortement du travail d’Edgar Allan Poe, qu’il a recréé dans un style d’horreur gothique.

Après la disparition de Pluton, les téléspectateurs des chats ont été indignés, ce qui a amené Mike à révéler un détail que de nombreux téléspectateurs ont manqué.

S’adressant à X (Twitter), un utilisateur a interrogé le réalisateur et a écrit : « QU’EST-CE QUE LES CATS VOUS ONT JAMAIS FAIT ??? »

Mike a répondu : « D’accord. Alors… Le Chat Noir a été écrit par Edgar Allan Poe. Dans SA version, un chat est tué. Dans MA version, le chat est… (spoilers)… »

Il a poursuivi : « Dans MA version, le meurtre du chat se révèle être une hallucination. Dans MA version, le chat est bel et bien vivant. Alors, qui déteste les chats ?

Un autre fan est ensuite intervenu pour demander des éclaircissements au réalisateur sur le moment où la révélation selon laquelle la mort de Pluton serait une hallucination se produirait.

Mike a insisté : « C’est pourquoi nous avons tant insisté sur le fait que Pluton portait un collier Gucci, et que le nouveau chat ne le portait pas.

« Regardez le chat dans le plan final de l’épisode, qui porte le collier… et la baignoire vide, ce qui signifie que TOUTE la violence animale a été imaginée. »

D’autres utilisateurs ont alerté les gens sur la scène macabre des chats, comme l’un d’entre eux a déclaré : «Ce moment gênant où vous regardez le quatrième épisode de LA CHUTE DE LA MAISON USHER avec votre chat.

Un autre l’a suivi avec : « Je regarde La Chute de la maison Usher, et personne ne pouvait me prévenir des scènes de chats ?!?! »

Une troisième personne a prévenu : « Euh, si vous prévoyez de regarder La Chute de la maison Usher, alors je tiens à mentionner que jusqu’à présent, d’après ce que j’ai vu, il y a pas mal de scènes de cruauté envers les animaux, en particulier dans l’épisode 4. qui implique un chat. Je ne sais pas si c’est quelque chose qui vous dérange, mais si c’est le cas, soyez-en conscient.

Les spectacles du réalisateur sont célèbres pour leur horreur sombre et tordue, leurs terrifiantes frayeurs et l’intégration d’éléments gothiques de l’œuvre de l’auteur, y compris les morts.

La série contient divers éléments de conte d’Edgar Allan Poe, notamment Le chat noir, Le Corbeau, Le cœur révélateur et Les meurtres de la rue Morgue.

La chute de la maison Usher est actuellement diffusée sur Netflix.

Les émissions du réalisateur sont célèbres pour leur horreur sombre et tordue et leurs terrifiantes frayeurs

Les héritiers d'une famille commencent à mourir un par un dans la série