Le créateur de Fables, Bill Willingham, amène la bande dessinée dans le domaine public

Vertiges Fables des bandes dessinées de Bill Willingham et d’un certain nombre d’artistes (tels que Mark Buckingham et Lan Medina) est l’une des bandes dessinées non-Big Two les plus connues. Bien qu’il ait officiellement pris fin en 2015, il a encore beaucoup d’influence, ce qui est devenu récent. des événements si importants : il y a quelques jours, Willingham a déclaré que le Fables la propriété est désormais dans le domaine public.

Sur Sous-pileil a révélé que lui et DC Comics (qui possède Vertigo) étaient en conflit à propos de Fables pendant des années en raison de la violation par l’éditeur d’accords spécifiques conclus entre les deux. L’une de ces violations implique Le loup parmi nous, le 2013 jeu préquelle de Telltale Games (qui fêtera ses 10 ans en octobre) et dont la suite est prévue pour une sortie en 2024. Loup est l’un des titres Telltale les plus connus, et pour beaucoup, c’est probablement la raison pour laquelle ils ont été attirés par Fables pour commencer. Mais selon les mots de Willingham, DC n’était pas obligé de «protéger l’intégrité et la valeur de la propriété intellectuelle » d’eux-mêmes ou de tiers comme Telltale. Il affirme que DC a réinterprété les termes de leur accord pour ne pas le payer pour ce jeu, dont il a l’intention d’obtenir la moitié avant que tout ne soit dit et fait.

« La seule chose dans notre contrat que les avocats de DC ne peuvent contester… c’est que je suis l’unique propriétaire de la propriété intellectuelle », a écrit Willingham. « Je peux le vendre ou le donner à qui je veux. […] Si je ne pouvais pas empêcher Fables de tomber entre de mauvaises mains, c’est au moins une façon pour moi de faire en sorte qu’il tombe également entre de nombreuses bonnes mains. Puisque je crois sincèrement qu’il y a encore plus de bonnes personnes que de mauvaises dans le monde, je considère cela comme une forme de victoire.

Cependant, DC a riposté au pari de Willingham en disant que non, il ne pouvait pas faire cela. De l’entreprise déclaration a affirmé que Fables et ses personnages, intrigues, etc. sont « la propriété de DC et protégés par les lois sur le droit d’auteur des États-Unis et dans le monde entier, conformément à la loi applicable ». […] CC DC se réserve tous les droits et prendra les mesures que DC jugera nécessaires ou appropriées pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Tout cela est compliqué, encore compliqué par le fait que l’ensemble Fables l’univers est basé sur des contes de fées du domaine public, ce que les gens peuvent déjà faire en gros tout ce qu’ils veulent avec.

Nous en aurons plus sur le Fables saga à mesure qu’elle se développera au cours des prochains jours, voire semaines.

