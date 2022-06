Le créateur de Dungeons & Dragons Hasbro remporte la bataille du conseil d’administration contre un investisseur activiste

Hasbro a repoussé un défi au conseil d’administration d’un investisseur activiste qui voulait secouer son conseil d’administration et créer la division lucrative du fabricant de jouets qui comprend Dungeons & Dragons.

Mercredi, la société basée à Rhode Island a déclaré que ses actionnaires avaient voté pour réélire ses 13 administrateurs avec une « marge substantielle », selon les résultats préliminaires des votes.

« Comme l’indique le vote, notre conseil d’administration hautement qualifié et récemment renouvelé possède une expérience et une expertise directement pertinentes pour superviser le portefeuille d’actifs de classe mondiale de Hasbro dans plusieurs catégories de jeux et de divertissement », a déclaré la société dans un communiqué mercredi.

La bataille par procuration a été déclenchée par Alta Fox Capital Management, qui détient une participation de 2,5 % dans la société d’une valeur d’environ 325 millions de dollars, en février. Alta Fox a initialement nommé cinq administrateurs au conseil d’administration de la société, mais a réduit la liste à un avant le vote de mercredi.

Alta Fox voulait supprimer la stratégie actuelle de « plan de marque » de Hasbro et a suggéré de se séparer de l’activité Wizards of the Coast et des jeux numériques de la société dans le cadre d’une campagne plus large visant à accroître la rentabilité des divisions de produits de consommation et de divertissement de la société.

Alta Fox a déclaré aux actionnaires en février que le spin-off augmenterait la valeur des actions de Hasbro de 100 $. Hasbro a réfuté cette affirmation et a déclaré que la séparation de Wizards of the Coast de son cœur de métier serait préjudiciable à la fois à la division et à l’entreprise dans son ensemble.

La stratégie de Hasbro utilise la narration pour stimuler les ventes de jouets. Sous la direction de feu le PDG Brian Goldner, Hasbro s’est développé avec succès au-delà des jouets et des jeux et dans l’espace de la télévision, des films et des jeux numériques.

Il utilise des marques de jouets comme Transformers et My Little Pony pour alimenter des films et des émissions de télévision, puis utilise ce contenu de divertissement pour alimenter les ventes de jouets. La société produit actuellement un film et une émission de télévision Dungeons & Dragons via eOne. Il a également utilisé ces marques pour l’édition, les vêtements et les accessoires.

Les actions Hasbro sont restées inchangées pendant les échanges de midi.