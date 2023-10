Le créateur de Crazy Frog vous invite à une croisière de luxe à travers le système solaire

Erik Wernquist est reconnu, et à juste titre blâmé, pour avoir déclenché la sensation animée Grenouille folle dans un monde sans méfiance en 2009. Une grenouille frénétique parcourant les paysages urbains est devenue un visuel emblématique de cette époque (comment c’était il y a 14 ans !?), mais la dernière aventure de Wernquist est loin de ses précédentes tentatives fantaisistes.

Spoilers de la semaine | 3 juin

Dans son nouveau court métrage intitulé UNE RÉVOLUTION PAR MINUTE, Wernquist peint une toile très différente : une représentation époustouflante de l’étendue de l’humanité dans l’espace et de ce à quoi pourrait ressembler notre avenir au-delà de la Terre. Ce film, d’une durée d’un peu plus de six minutes, présente la transition de l’animateur suédois entre les paysages urbains déformés de Crazy Frog et les panoramas complexes de l’espace.

UNE RÉVOLUTION PAR MINUTE – un court métrage d’Erik Wernquist

Le film allie parfaitement fantaisie et réalisme en nous emmenant à bord du SSPO. Espéranta. Pour les fans de science-fiction classique, le Espéranta rappelle les colossales stations spatiales rotatives vues dans des films comme 2001 : Une odyssée de l’espace. Ces stations, de par leur conception, utilisent la force centrifuge pour simuler la gravité, un exploit que Wernquist capture avec à la fois une précision scientifique et une licence poétique. Wernquist dit qu’il a réalisé ce court métrage pour explorer sa « fascination pour la gravité artificielle dans l’espace ».

L’orbiteur planétaire fictif, d’un rayon d’environ 1 476 pieds (450 mètres), tourne à un tour par minute, générant une gravité artificielle d’environ 0,5 g le long de son pont principal, comme l’explique Wernquist sur sa page YouTube.

Tout au long du film, le Espéranta apparaît comme plus qu’une simple station spatiale : c’est un paquebot de luxe rempli d’étoiles. Les téléspectateurs ont droit à des scènes de la station en orbite autour de la Terre, de la Lune, de Mars, de Saturne et de Neptune. Alors que le film touche à sa fin, un vaisseau spatial surprise arrive, prenant le Espéranta dans une aventure au-delà de notre système solaire.

Avec Espéranta, Wernquist « voulait créer un environnement de loisirs, comme un hôtel ou un bateau de croisière, et explorer à quoi pourraient ressembler les vues à bord lorsque l’orbiteur visiterait certains des mondes de notre système solaire », a-t-il écrit. Fasciné par la lumière et les ombres qui en résultent, il a éteint la plupart de l’éclairage artificiel et n’a laissé que la lumière naturelle éclairer l’intérieur. Wernquist écrit : « Comme cela donnait l’impression que l’endroit était assez désolé, j’ai trouvé intéressant d’imaginer quelqu’un à bord, seul… »

À l’intérieur, les murs s’animent de reflets en miroir, une vaste piscine occupe le sol et des verres à vin reposent avec une stabilité trompeuse sur les tables à manger. Les spectateurs se souviennent constamment de la rotation de la station spatiale à travers des ombres en constante évolution et des vues extérieures en constante évolution.

Pour ceux qui aspirent à davantage de narration unique et de maîtrise visuelle de Wernquist, son portfolio contient des joyaux comme son court métrage de science-fiction de 2014. Les vagabondsle clip de « » de Jamie XXMon Dieu» (qui présente brièvement des stations spatiales en rotation autour de Mars), et le surréaliste Un endroit chaleureuxqui représente des immeubles d’habitation étrangement hauts et vides.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.