Le créateur de costumes de Wheel of Time explique les tenues les plus effrayantes de S2

Prime Vidéos La roue du temps apporte Le royaume fantastique de Robert Jordan à la vie avec des détails saisissants. Saison deux, qui vient de démarrer la semaine dernièreouvre l’histoire encore plus largement, révélant de nouveaux personnages qui menacent l’écran simplement par la façon féroce dont ils s’habillent et accessoirisent.

Lors d’une récente journée de presse, io9 a eu l’occasion de demander Roue du temps la costumière Sharon Gilham et la maquilleuse et coiffeuse Davina Lamont à propos d’un nouveau méchant très mémorable : la Haute Dame Suroth (Karima McAdams), une noble de l’empire Seanchan dont l’armée est presque aussi effrayante qu’elle. Presque. Considérant qu’elle parle à peine, la présence qu’elle apporte à chaque scène est formidable, et cela tient en grande partie à sa tenue (y compris un masque élaboré) et aux ongles étrangement longs qu’elle utilise pour signaler à ses serviteurs de faire ce qu’elle veut.

« Les ongles allaient toujours être difficiles », a déclaré Lamont lorsqu’on l’a interrogé sur ces serres effrayantes. « J’ai déjà travaillé sur des émissions dans lesquelles nous avions des ongles très longs ; l’approche [on Wheel of Time] était… elle devait évidemment être capable de les mettre et de les enlever, ce qui était un processus important, pour pouvoir avoir un peu de temps libre ou retourner à sa caravane. Nous devions donc faire vite et vite, car ils sont si longs et font tellement partie de son personnage. Vous verrez à l’avenir ce qui se passe avec elle ; la révélation d’elle enlevant son masque est assez incroyable. C’était une si grande collaboration entre Sharon et moi, avec son look et le Seanchen en général.

Gilham était d’accord. « Dans le livre, les ongles sont laqués en bleu. Dans le cadre du processus de [designing her look for the show]il a été décidé qu’on les garderait [natural] « Ils sont de couleur ongles, car ils ont tendance à paraître un peu artificiels lorsqu’ils sont peints, alors que tels qu’ils sont, on pourrait en quelque sorte croire que ce sont en fait de vrais ongles de cette couleur », a-t-elle déclaré. « Pour le reste du costume, c’était une véritable collaboration entre nous. Le casque, c’était pour créer cet aspect d’insecte et d’étrange et avec le visage caché. Nous avons eu une sorte de moment « wow » lorsque nous avons mis cela en place ; nous avions en quelque sorte le cadre du masque et voulions trouver quelque chose pour créer cette visière. J’ai trouvé ce morceau de métal dans l’atelier qui avait des sortes de trous. Nous avons eu une réunion avec [one of the Wheel of Time episode directors], Thomas Napper, et quand j’ai dit : « Eh bien, et si nous enroulions simplement ça sur le devant ? », ils ont répondu : « Oh mon Dieu, c’est tout. » C’est ce genre de moments que nous voulions continuer à générer afin de pouvoir soutenir visuellement le texte puissant des livres et du scénario, et continuer à créer ces moments « wow » tout au long de la série.

La Haute Dame Suroth fait sentir sa présence cruelle au sein d’une armée dont les rangs de lanceurs d’armes comprennent un groupe d’utilisatrices de magie intensément puissantes, ou « canalisateurs » comme La roue du temps les appelle, qui portent des couvertures d’argent sur la bouche. Le résultat visuel est presque aussi effrayant que ces ongles.

« C’est l’idée », a ri Gilham lorsqu’on lui a dit à quel point ces personnages avaient l’air cauchemardesques. « Dans le monde Seanchan, l’idée est que les personnes les plus élevées ne parlent pas. Ils ont quelqu’un qui parle pour eux, c’est ce qu’on appelle leur voix. Le pouvoir de parler et de parler est donc très important dans ce monde. Et les jeunes femmes capables de canaliser qui ont été faites prisonnières par les Seanchan, [called the ‘damane’ in The Wheel of Time], sont utilisés comme une arme. Et mon idée là-bas – les bouchons de bouche n’étaient pas dans les livres, mais cela faisait partie de certaines recherches que j’ai faites sur la culture, qui est mésoaméricaine et chinoise impériale. Et j’ai trouvé une image de référence provenant d’une communauté pré-aztèque qui avait en fait ces bouchons en or dans la bouche. Et j’ai pensé : « C’est très cool. C’est très symbolique de l’impuissance du damane, et ça va être une image très forte, ce qui est clairement le cas. Je suis content que cela ait fonctionné.

