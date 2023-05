Quand il s’agit de clouer les looks de Harrison Ford et Helen Mirren pour l’émission à succès « 1923 », la costumière Janie Bryant, lauréate d’un Emmy Award, a tout prévu.

Lors d’une interview avec Fox News Digital, Bryant a détaillé ce que c’était que de créer un look historique pour les personnages de Ford et Mirren – le couple marié Cara et Jacob Dutton.

« Je n’oublierai jamais, j’ai eu mon premier essayage avec [Ford] et il m’a dit : ‘Janie, as-tu un miroir sans tain ?’ J’ai dit: «Bien sûr, Harrison… laissez-moi vous montrer. Viens ici », a-t-elle commencé à expliquer.

« Il se regarde dans le miroir, porte le chapeau, la veste, les jambières. Il met ses mains dans son manteau et il se dit : ‘Eh bien, qu’est-ce que je peux te dire ? C’est putain de parfait. ‘ »

La costumière de « 1923 » a admis qu’elle avait dû créer près de 50 chapeaux pour Ford jusqu’à ce qu’il trouve celui qui convient à son personnage, Jacob.

« Le chapeau de cow-boy est une extension, une expression de qui ils sont », a expliqué Bryant.

« L’une des choses dont j’ai parlé à Harrison était … il connaît l’importance d’un chapeau … le certain style de [a] qui vous rend célèbre, n’est-ce pas ? … Pensez à Indiana Jones et au fedora », a-t-elle déclaré, faisant référence à un autre des rôles de film populaires de Ford.

Cinquante chapeaux plus tard, Bryant a expliqué à quel point il était essentiel de fournir à Ford le bon accessoire pour le spin-off « Yellowstone », « 1923 ».

« Ce chapeau … pour Jacob Dutton était aussi important que n’importe lequel de ces autres personnages créés à l’écran », a-t-elle poursuivi.

« J’ai beaucoup parlé à Harrison de [how] J’ai l’impression que Jacob Dutton doit vraiment avoir le pli Montana … c’est donc le chapeau avec lequel il s’est retrouvé, et je l’ai nommé « The Jacob ».

En ce qui concerne le personnage de Mirren, Bryant a poursuivi en disant qu’elle et Ford étaient tous les deux des professionnels « absolus » avec qui travailler. Elle a ajouté que ses visions et celles de Mirren étaient « alignées » lors de la création du costume.

« Helen et moi aimions l’idée que Cara soit démodée… alors j’ai conçu ses costumes qui étaient d’une période antérieure, ce que j’adore, car cela montre vraiment qu’elle vient d’une autre époque, ce qui était vraiment important. » Bryant a noté.

« Elle a les cheveux longs, elle les porte en chignon. C’est presque une sensation victorienne… Je voulais vraiment qu’elle ait ces éléments dans son costume d’être d’une autre période. »

Taylor Sheridan, réalisateur de « 1923 » et « Yellowstone », a communiqué à Bryant qu’un certain chapeau est essentiel lors de la création de costumes pour chaque personnage de télévision.

« Taylor Sheridan, il est très précis sur ce que ses principaux hommes porteront en matière de chapeaux. Je veux dire, il est lui-même un cow-boy. Il connaît les chapeaux. »

Pour s’assurer que tous les costumes s’adaptent à la période « 1923 », Bryant a ajouté que Sheridan peut toujours compter sur elle pour faire le travail.

« Il est très passionné par l’apparence de ses émissions et la façon dont elles sont conçues… une chose que j’apprécie vraiment chez lui, c’est que nous avons des conversations créatives et que nous collaborons ensemble », a fait remarquer Bryant.

« J’ai toujours l’impression qu’il y a beaucoup de liberté créative dans le processus, ce qui est incroyable. Il me fait confiance et compte sur moi pour pouvoir faire mon travail de costumière… Je me sens très chanceuse. »

En ce qui concerne les défis de conception de costumes, Bryant a souligné que depuis les années 1920, il y a 100 ans, plusieurs des matériaux – y compris la soie – n’ont pas duré, mais elle aime créer des pièces d’époque.

Bryant a en outre expliqué qu’elle devait acheter certains tissus du monde entier, notamment d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre, pour compléter les costumes de « 1923 ».

Pendant ce temps, Bryant n’est pas étranger à la conception de costumes pour les spectacles à succès d’Hollywood. Elle est également le cerveau derrière les costumes de la série dramatique « Mad Men ».

Elle a révélé ses secrets sur ce qu’il faut pour devenir une costumière à succès à Hollywood.

« Un peu d’épice, un peu de douceur et être créatif… diplomate », a ri Bryant.

« J’aime vraiment vraiment ce que je fais. J’adore travailler avec les acteurs. J’aime aussi le cinéma… Mais c’est tellement amusant de créer des choses que les gens aiment et auxquelles ils s’identifient vraiment, comme tous ces différents personnages incroyables. »

Les créations de costumes de Bryant sont actuellement exposées à l’exposition « 1923 » au Paley Museum de New York.

Les costumes originaux montrent un échantillon soigneusement sélectionné de plus de 1 000 costumes, y compris ceux portés par Ford et Mirren, et constituent un hommage époustouflant à la série emblématique.

L’exposition « 1923 » est à visiter jusqu’au 28 mai.