Le créateur de Black Mirror, Charlie Brooker, révèle tout sur le scénario de la saison 6

Le créateur de BLACK Mirror, Charlie Brooker, a tout révélé sur un scénario haché dans la saison six.

Black Mirror n’est plus diffusé depuis quatre ans, mais les fans n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps jusqu’à ce que de nouveaux épisodes arrivent sur le service de streaming.

Netflix

Pennsylvanie

Charlie a révélé qu’il envisageait un complot d’intelligence artificielle (IA)[/caption]

La sixième saison abandonne enfin Netflix ce mois-ci – mais sans un seul scénario.

Son créateur, Charlie Brooker, a révélé qu’il envisageait un complot d’intelligence artificielle (IA).

Cependant, il a finalement décidé de ne pas l’écrire dans la série.

Expliquant sa décision, Charlie a déclaré à Empire Magazine : « J’ai joué avec ChatGPT.

« La première chose que j’ai faite a été de taper » générer un épisode Black Mirror « . Il [came] avec quelque chose qui, à première vue, se lit de manière plausible, mais au second coup d’œil, c’est de la merde.

Il a ajouté: « Tout ce qu’il a à faire, c’est de rechercher tous les synopsis des épisodes de Black Mirror et de les mélanger en quelque sorte. Ensuite, si vous creusez un peu plus profondément, vous vous dites : « Oh, il n’y a pas vraiment de véritable pensée originale ici ».

Netflix a récemment publié un premier clip de la nouvelle série, laissant les fans ravis.

À côté d’un court montage, le tweet disait: «Joan est horrible. Lac Henri. Au-delà de la mer. Journée Mazey. Démon ’79.

« Cinq nouveaux épisodes. Cinq nouveaux cauchemars. Black Mirror S6, à venir en juin.

Un casting de premier plan a été confirmé pour diriger le spectacle allant de Salma Hayek et Aaron Paul à Kate Mara.

Un ajout surprise à la distribution est l’acteur d’EastEnders, Himesh Patel.

Himesh a joué le rôle de Tamwar Masood dans l’émission de la BBC pendant un peu moins de dix ans entre 2007 et 2016 avant de se rendre aux États-Unis pour se forger une carrière réussie.

Netflix

Netflix a récemment publié un premier clip de la nouvelle série, laissant les fans ravis[/caption] Metflix

À côté d’un court montage, le tweet disait: «Joan est horrible. Lac Henri. Au-delà de la mer. Journée Mazey. Démon ’79[/caption]