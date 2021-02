Le créateur de BACHELOR, Mike Fleiss, a classé son manoir d’Hawaï comme un domaine de «style plantation» au milieu du scandale raciste de l’émission.

La maison a été mise sur le marché début janvier par l’agent inscripteur Neal Norman, mais retirée trois semaines plus tard.

Cependant, la liste a attiré l’attention des fans, qui ont critiqué Mike et l’agence pour la description.

«L’un des plus grands lots de Hanalei, cette maison en retrait, de style plantation historique avec une vaste pelouse en bord de mer, parsemée de cocotiers se balançant, évoque le vieil Hawaï», lit-on.

La maison a été achetée à l’origine en 2016 pour 16,2 millions de dollars lorsqu’il l’a achetée à Julia Roberts.

En janvier, il était sur le marché pour plus du double à 34,5 millions de dollars.

Le domaine massif de cinq chambres et quatre salles de bains s’étend sur deux acres et offre une vue sur la plage de 213 pieds.

Situé sur la baie de Hanalei, sur la rive nord de l’île de Kauaʻi à Hawaï, il dispose également d’une maison d’hôtes d’une chambre.

La véranda principale offre une vue panoramique sur l’océan.

La controverse survient après que l’émission a été embourbée dans des allégations de racisme.

Rachael Kirkconnell, une favorite pour gagner les affections de Matt James, le tout premier afro-américain Bachelier sur l’émission de rencontres à succès ABC, a été photographié en 2018 assister à un thème du Vieux Sud fête d’avant-guerre.

Les images ont refait surface pendant son séjour dans l’émission, et elle était également aurait « aimé » des publications racistes sur les réseaux sociaux dans le passé.

Suivant le outrage, Rachael a publié une déclaration sur Instagram s’excuser aux «communautés et individus que mes actions ont blessés et offensés».

«J’ai honte de mon manque d’éducation, mais il n’est de la responsabilité de personne de m’éduquer», a-t-elle déclaré.

«J’apprends et je continuerai d’apprendre à être antiraciste, car il est important de parler dans l’instant et non après avoir été appelé.

«Si vous êtes une personne qui ne comprend pas l’infraction en question, je vous exhorte à tirer les leçons de mes erreurs et vous encourage à les utiliser comme un moment propice à l’apprentissage.»

Héberger Chris Harrison également s’est éloigné de la franchise et s’est excusé d’être venu La défense de Rachael lors d’un entretien avec un ex Baccalauréat Rachel Lindsay.