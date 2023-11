Le créateur de Baby Shark, The Pinkfong Company, s’associe à TinyTap pour développer l’apprentissage et le divertissement précoces dans l’espace numérique

Séoul, Corée du Sud –News Direct– TinyTap

La société Pinkfongla société mondiale de divertissement derrière « Baby Shark », et PetitTapune filiale de Marques Animoca et la principale plateforme edtech pour les jeux éducatifs générés par les utilisateurs, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de licence pour un partenariat stratégique dans le cadre duquel le contenu et la propriété intellectuelle de The Pinkfong Company, y compris le phénomène mondial « Baby Shark », seront présentés dans une série d’initiatives à travers l’écosystème TinyTap, créant des expériences d’apprentissage uniques et engageantes pour des publics du monde entier.

La société Pinkfong et TinyTap tireront parti de leur expertise et de leurs ressources respectives pour développer une gamme de produits interactifs et éducatifs favorisant la créativité, la pensée critique et le développement de la petite enfance. En combinant le bien-aimé Baby Shark de The Pinkfong Company et d’autres personnages avec la plateforme d’apprentissage adaptatif de TinyTap, le partenariat offrira aux enfants un parcours d’apprentissage immersif et personnalisé.

« Nous sommes ravis de coopérer avec TinyTap pour redéfinir le paysage de l’apprentissage précoce dans les espaces numériques », a déclaré Gemma Joo, directrice commerciale de The Pinkfong Company. “Notre mission consistant à rendre l’apprentissage amusant et accessible s’aligne parfaitement sur TinyTap, et ensemble, nous pouvons créer des produits et des expériences numériques exceptionnelles dont les enfants et les familles peuvent profiter tout en apprenant quelque chose de nouveau.”

La collaboration débutera par le lancement d’une série de contenus éducatifs numériques et d’expériences d’apprentissage interactives sur la plateforme et l’écosystème TinyTap.

« TinyTap est ravi de s’associer à The Pinkfong Company, une marque bien-aimée qui a conquis le cœur des enfants du monde entier », a déclaré Yogev Shelly, PDG de TinyTap et membre du conseil de la Fondation EDU. « En combinant nos forces, nous pouvons offrir une nouvelle dimension à l’apprentissage préscolaire et créer des expériences innovantes, personnalisées et significatives pour les publics et les créateurs du monde entier. »

Le partenariat entre The Pinkfong Company et TinyTap représente une étape importante dans le domaine de l’éducation et du divertissement, qui voit deux entreprises de premier plan s’engager à avoir un impact positif sur le domaine de l’éducation grâce à des technologies innovantes. En combinant leur expertise, leurs ressources et leur vision commune, The Pinkfong Company et TinyTap ont hâte de façonner l’avenir de l’apprentissage préscolaire, de révolutionner la façon dont les enfants s’engagent dans le contenu éducatif et de soutenir les éducateurs, les étudiants et la communauté.

À propos de la société Pinkfong

The Pinkfong Company est une société mondiale de divertissement qui propose du contenu et des expériences divertissantes dans le monde entier. Poussée par des marques et des adresses IP primées, la société a créé et distribué une gamme de contenus dans tous les genres et formats, notamment des séries animées originales, des tournées mondiales en direct, des jeux interactifs, et bien plus encore. Croyant au pouvoir du contenu divertissant et engageant, The Pinkfong Company s’engage à connecter les gens du monde entier et à apporter joie et inspiration à un public mondial de tous âges. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web ou suivez l’entreprise sur LinkedIn.

À propos de TinyTap

TinyTap, filiale d’Animoca Brands, a été fondée en 2012 et est la plus grande ludothèque éducative au monde avec plus de 250 000 activités réalisées par éducateurs et éditeurs y compris Rue de Sesame et Presse universitaire d’Oxford. Les jeux sont créés à l’aide de la plate-forme de création sans code de TinyTap et peuvent être consultés par les parents dans le cadre de l’abonnement de TinyTap ou vendus directement aux familles sous forme de lots. Une partie des revenus d’abonnement est partagée avec les créateurs de contenu en fonction de l’engagement des utilisateurs généré par leur contenu. TinyTap fait partie des 10 applications pour enfants les plus rentables au monde, proposant du contenu éducatif aux familles aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans le monde arabe, en mettant l’accent sur les jeunes apprenants (de la maternelle à la 6e année), au service de 9,2 millions de membres de famille enregistrés avec contenu créé par plus de 100 000 créateurs. Apprenez-en davantage sur https://www.tinytap.com.

À propos des marques Animoca

Marques Animoca, un Deloitte Tech Rapide gagnant, un Fortune Crypto 40 société, et l’un des Entreprises à forte croissance Asie-Pacifique 2023, est un leader du Web3 qui exploite la blockchain pour offrir des droits de propriété numérique aux consommateurs du monde entier afin de contribuer à l’établissement du métaverse ouvert. La société développe et édite une large gamme de produits, notamment des jeux originaux tels que Le bac à sable, PHANTOM GALAXIES™, La vie au-delà, et Héros de défense fouset des produits utilisant des propriétés intellectuelles populaires du monde du sport et du divertissement, telles que The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ et Formula E. Elle possède plusieurs filiales, dont Le bac à sable, Studios Blowfish, Quidd, JEU, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Marques Japon, Jeux de singes gras, Jeux Éden, Divertissement Darewise, Notre jeu, PetitTap, Être., PIXELYNX, WePlay Médiaet Gryfyne. Animoca Brands est l’un des investisseurs les plus actifs dans le Web3, avec un portefeuille de plus de 400 investissements Web3, directement et via Animoca Ventures, notamment Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games, Mondes extraterrestres et bien d’autres. Pour plus d’informations, visitez www.animocabrands.com ou suivre Twitter ou Facebook.

