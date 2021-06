Le créateur de 24 heures en A&E révèle un accident de la circulation déchirant qui a déclenché l’émission de Channel 4

Le créateur de 24 HOURS in A&E a révélé l’accident de la circulation déchirant qui a déclenché l’émission de Channel 4.

Magnus Temple – créateur du documentaire médical fly-on-the-wall – a fêté ses dix ans à la télévision.

La série primée suit la vie quotidienne des médecins et des patients.

Il a parlé des « situations de vie et de mort incroyables » dont ils ont été témoins, avec des guérisons miraculeuses dans le Miroir.

Parlant du moment qui a déclenché la naissance de l’émission, Magnus a révélé que cela avait commencé une nuit d’été en 2010 alors qu’il observait un service d’urgence dans le sud de Londres.

Il a déclaré : « Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et j’avais imaginé faire une brève visite pour comprendre le terrain. Mais alors le téléphone rouge a sonné. En plein essor, insistant.

«Il a été ramassé à la hâte par l’un des membres du personnel d’urgence qui a ensuite annoncé sur le tannoy qu’un motocycliste était précipité en ambulance à la suite d’un accident de la route à proximité.

« Les minutes qui ont suivi ont été calmes mais intenses. Préparation. L’attente était palpable.

«Lorsque les doubles portes se sont ouvertes et qu’un jeune homme a été amené à l’intérieur, il n’avait pas l’air bien. Y arriverait-il ? Et s’il le faisait, marcherait-il à nouveau ?

Magnus a déclaré qu’il était conscient que le « moment de toucher et de départ » capterait le public.

Il a poursuivi: «Nous sommes restés assis pendant des heures dans un silence ravi pendant que l’équipe médicale extraordinaire travaillait pour le sauver. Il allait s’en sortir.

«C’était ce drame, ce moment de toucher et de départ – et nous savions qu’un public serait également accro. Nous avions raison.

L’émission suit des patients traités au cours de la même période de 24 heures à St George’s, dans le sud-ouest de Londres, l’un des services d’urgence et d’urgence les plus fréquentés du Royaume-Uni.

C’est un endroit où des histoires de vie, d’amour et de perte se déroulent chaque jour et suit le travail acharné et dévoué des médecins et des infirmières du NHS.





Magnus a partagé certains de ses patients les plus mémorables, dont Sam, le motocycliste de 19 ans transporté de la côte sud en ambulance aérienne.

Il a été retrouvé penché en deux sous un bus, il a fait ses premiers pas à la fin de l’épisode.

Il a déclaré: «Ensuite, il y avait Corey, le joueur de hockey sur glace de 24 ans qui a subi un arrêt cardiaque devant sa femme de sept jours.

« Il a fallu 25 minutes de RCR avant que les ambulanciers paramédicaux puissent redémarrer son cœur. À l’hôpital, c’était du toucher et aller avant qu’il ne soit diagnostiqué avec un syndrome rare et qu’un appareil lui soit installé qui le maintiendrait en vie. »

Le créateur décrit le processus comme une « expérience humiliante » car la couverture étendue capture le drame intense.

Il a ajouté : « Je me souviens de Charlie, un chauffeur de taxi londonien qui s’était écrasé après un accident vasculaire cérébral présumé.

«Sa famille très unie s’est rapidement ralliée avec un amour débordant pour ce mari et père qui faisait face à la fin possible de ses moyens de subsistance. Il y avait à peine un œil sec dans la galerie.

Le programme se déroule dans le service A&E de l’hôpital St George de Tooting, dans le sud de Londres.

Le service est composé de quatre zones et le personnel de chaque zone est spécialisé dans différents types de traitement.

La caméra tourne 24 heures sur 24 pendant 28 jours dans A&E et chaque épisode montre des histoires d’une seule période de 24 heures.

Le programme donne une perspective unique des hauts et des bas de la ligne de front du NHS.

Tous les nouveaux 24 heures en A&E sont le lundi à 21h sur Channel 4.