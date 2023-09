Le créateur d’Arrowverse, Greg Berlanti, crée un fonds pour le soulagement des grèves

Comme les grèves WGA et SAG-AFTRA se poursuivent avec apparemment aucune fin en vue, les membres de ces syndicats – ainsi que les travailleurs des domaines du divertissement adjacents – ressentent la douleur de se retrouver sans revenus. Heureusement, certaines des personnalités les mieux payées d’Hollywood sont intervenues pour apporter leur aide, notamment le showrunner Greg Berlanti, architecte du Arrowverse de la CW et DC.

Variété a obtenu un message électronique de Berlanti, adressé à ses « collègues de travail », annonçant son intention de donner « près d’un million de dollars aux employés actuels et anciens touchés par les grèves en cours à Hollywood et exhortant « les autres travailleurs de l’industrie dans une situation assez chanceuse » à le faire. le même. » Alors que nous avons entendu parler des stars de cinéma comme The Rock et d’autres partager leur richesse dans le cadre des efforts de secours en cas de grève, la générosité de Berlanti intervient la même semaine où nous avons appris que Greg Berlanti Productions était l’un des nombreux « grands créateurs » qui ont eu leur traite avec Warner Bros.Telev ision suspendue en raison de l’arrêt de travail ; Deadline a signalé que Bad Robot de JJ Abrams et Kaling International de Mindy Kaling, entre autres, figurent également sur la liste.

Un autre prolifique Le producteur qui a annoncé aujourd’hui un fonds de secours pour la grève est histoire d’horreur américainec’est Ryan Murphy, qui n’est pas fait partie de l’empire Warner Bros. (il a un accord avec Netflix, mais envisage de passer à Disney après la grève, selon date limite). Dans une publication InstagramMurphy a annoncé les Ryan Murphy Productions Fonds d’aide qui « démarrera à 500 000 $. Ce fonds est prêt à soutenir les castings exceptionnels et engagés équipages » qui ont contribué à les nombreux de l’entreprise projets.

