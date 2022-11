Le créateur d’Anupamaa Rajan Shahi dévoile son lien avec Rupali Ganguly et Gaurav Khanna [Exclusive]

Anupamaa a été l’un des plus grands succès de la télévision indienne ces derniers temps. Alors que Rupali Ganguly a toujours été connue pour ses talents d’actrice, sa célébrité après Anupamaa est au niveau mondial. Beaucoup ont crédité le fabricant d’Anupamaa Rajan Shahi pour le super succès de l’émission. En parlant de cela, il a déclaré à Bollywood Life : “Je pense que j’ai toujours voulu être un outsider. Vous pouvez être un acteur, un écrivain, un créateur ou un réalisateur talentueux, mais ce n’est rien si vous n’obtenez pas la bonne plate-forme. Je crois que j’ai bonnes plates-formes », a-t-il déclaré. Au cours de sa carrière, il a donné des pauses à des acteurs comme Neha Sargam, Dheeraj Dhoopar, Mona Vasu, Mona Singh, Hina Khan, Sara Khan, Parul Chauhan et d’autres.

Rajan Shahi a eu une association de longue date avec Rupali Ganguly. “Elle a fait ses débuts à la télévision avec l’émission Dil Hai Ke Manta Nahin. Elle avait très envie de revenir avec une bonne émission. J’étais très sûr que j’avais besoin d’acteurs forts qui avaient vu la vie. J’avais travaillé avec Sudhanshu Pandey dans une émission pour Mahesh Bhatt », dit-il. Le fabricant les connaît depuis un certain temps.

Gaurav Khanna a atteint une nouvelle célébrité après le spectacle. Les fans sont absolument fous du charme d’Anuj Kapadia. Rajan Shahi a déclaré: “Gaurav Khanna n’a pas obtenu son dû. C’est ce que je ressens. Cette industrie a une façon cruelle de radier les gens. Les acteurs et les écrivains ont tous deux fait un travail brillant pour Anupamaa.”

Il dit qu’il se sent fier quand il voit les gens autour de lui bien se porter, même s’ils ont évolué. “Ma société a donné des pauses à de nombreux acteurs, scénaristes, réalisateurs et créatifs. Pour moi, ils étaient comme des diamants non taillés. Je pense que leur succès est mon succès”, a-t-il déclaré.