Le créateur d’Andor promet que la série Star Wars plongera dans le passé de Luthen Rael

Épisode 10 de Andor a mis un terme à l’arc fascinant de la prison de la série Star Wars dernière Mercredi, révélant de nouvelles profondeurs à la cruauté totalitaire de l’Empire. Il a forcé le futur héros rebelle Cassian Andor (Diego Luna) pour nouer des alliances et rallier ses codétenus pour l’aider dans son plan d’évasion risqué.

Au-delà de ces murs, le régime resserre également son emprise sur la galaxie pour tenter d’étouffer tout espoir de rébellion. L’ambitieux impérial Dedra Meero (Denise Gough) se contente de faire respecter ses règles, mais des rebelles comme Mon Mothma (Geneviève O’Reilly) et Luther Raël (Stellan Skarsgard) travaillent à faire tomber l’Empire.

Il y a donc beaucoup d’intrigues et d’espionnages passionnants, et c’est exactement ce que vous attendez du créateur et du showrunner Tony Gilroy. Il a écrit les quatre premiers films Bourne mais est peut-être mieux connu pour l’écriture et la réalisation Michel Clayton. Le thriller juridique intense de 2007 a été nominé pour sept Oscars, Tilda Swinton remportant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images pour Disney



Il a également co-écrit Rogue One, le spin-off de Star Wars de 2016 qui a introduit Cassian, moralement discutable, dans une galaxie très, très lointaine. Andor, qui est approche de la fin de sa première saison de 12 épisodes et reviendra pour une deuxième saison menant directement à Rogue One, plonge dans son passé et les débuts de l’Alliance rebelle.

J’ai pu discuter avec l’engageant Gilroy sur Zoom de la création d’un spectacle réfléchi de Star Wars, de l’arc de la prison d’Andor, du financier louche Davo Skuldun et de la moralité de la rébellion de Luthen.

Voici une transcription de notre conversation, modifiée pour plus de clarté. Ceci comprend SPOILERS pour l’épisode 10 d’Andor, je vous recommande donc de ne pas lire jusqu’à ce que vous ayez vu jusqu’à ce point.

Q. Je n’arrête pas de penser à Andor. Pourquoi est-ce si stimulant ?

Gilroy : Nous avons beaucoup de problèmes très sérieux sur la table ; nous avons beaucoup de personnages intéressants que nous avons mis du temps à construire et que nous comprenons, interprétés par de très bons acteurs. De par leur conception et le déroulement naturel de notre histoire, nous voyons les gens prendre beaucoup de décisions.

Regarder et sentir les gens prendre des décisions dans lesquelles vous vous sentez investi est un moyen puissant de vous connecter profondément émotionnellement ; c’est ce qu’est vraiment le drame. Même si vous ne vous identifiez pas à eux, vous pouvez sympathiser avec eux, ou vous sentez qu’ils sont réels – être forcé de faire des choses et vous vous demandez ce que vous feriez.

On dirait que vous avez été patient pour construire tout le monde.

Vous pouvez regarder une publicité pour une voiture, et en 12 secondes, ils peuvent vous briser le cœur pendant un moment. Il disparaît un instant plus tard, mais vous ressentez quelque chose. … Qu’ont-ils fait? Ils ont joué cette chanson, ils ont montré cette chose, et le chiot et le drapeau. … Mais c’est très éphémère. C’est comme les calories vides. Il se dissout et s’en va.

La vraie clé du pouvoir dramatique et de l’élan est que vous êtes vraiment investi. Je porte 190 parties orales dans cette première mi-temps, et probablement 30 d’entre elles sont importantes, mais elles sont toutes rondes et réelles. Et si vous vous souciez vraiment d’eux, c’est parce que nous passons quelques minutes supplémentaires à nous assurer que cela se produise. C’est comme encaisser un chèque : vous ne pouvez pas retirer de la banque de l’argent que vous n’avez pas déposé.

Lucasfilm



L’arc de la prison a été vraiment engageant. Que pensez-vous que cette horrible et belle prison blanche dit de l’Empire ?

Beaucoup de choses : l’insensibilité avec laquelle vous êtes envoyé là-bas, le désintérêt au-delà de votre utilité, l’arrogance à ignorer en vous donnant une sorte de définition sur le moment où vous pourriez en avoir fini. … Il y a la ségrégation de celui-ci [we’ve only seen humans in the prison] — J’ai vu des gens en ligne demander “Où sont les extraterrestres ?” Je suis sûr qu’ils ne mettraient pas les créatures extraterrestres dans le même établissement. Ils ont probablement le leur.

Quand on pense à l’ampleur des choses qui doivent être construites pour faire fonctionner l’Empire, c’est vraiment étonnant. Certaines d’entre elles pourraient être faites par des droïdes et des clones, mais comme [Cassian says] “Nous sommes moins chers que les droïdes” et finalement jetables. Je pense que cela se résume au fait que l’Empire n’en a rien à foutre.

C’est l’une des premières fois que l’action en direct de Star Wars met en évidence le mal quotidien de bas niveau de l’Empire, par opposition à l’Empire qui fait exploser des planètes.

Il y aura un discours dans l’épisode 11 qui abordera certaines des choses dont nous parlons – c’est un travail difficile de diriger l’Empire. C’est un travail difficile.

Avez-vous consciemment évité les tropes de l’histoire de la prison ? Par exemple, les détenus n’essaient pas de se serrer les coudes et ils se soutiennent en quelque sorte, ce qui est agréable à voir.

Nous avons eu une salle d’écrivains de cinq jours avec mon frère Dan Gilroy et Beau Willimon [the show’s writers]; notre chef décorateur, Luc Hull; et producteur Sanne Wohlenberg. On a cette séquence en prison et on se demande ce que ça va être. J’adore les films de prison. J’en ai vu des milliers. Nous en avons tous vu des milliers. Alors qu’est-ce qu’on fait de nouveau ?

Donc, les idées sur la façon dont la prison a été conçue – comment elle a été appliquée avec les étages et le reste – sont venues de là. Nous essayions de comprendre l’autre jour qui a inventé quoi. Je ne m’en souviens pas, car la pièce bouge très vite.

Notre fierté initiale de faire quelque chose que nous n’avions pas vu auparavant est rapidement devenue : “Mon Dieu, c’est la prison qu’ils auraient. Pourquoi auraient-ils une autre prison autrement ?” C’est très agréable quand cela arrive.

Ensuite, nous avons dû construire toute la prison – chaque coin, chaque rebord. Le temps que nous avons passé à nous soucier des salles de contrôle, du balcon qui monte et descend, où se trouve la salle de bain, qui fait quoi et combien il y a – tout cela doit être réglé.

Ça rapporte. La prison semble très tangible.

C’est une vraie chose. Nous le comprenons. Chaque détenu à cet étage savait quel était son travail. Tout le monde dans la prison savait quel était son travail. Tout le monde savait être au programme. Tout le monde savait où ils dormaient. Tout le monde connaissait sa cellule. Nous avons fait en sorte que tout soit incroyablement réel pour tous ceux qui sont là tous les jours sur le plateau.

Lucasfilm



Sautant de la prison à Coruscant, j’aime tellement le nom de Davo Skuldun. C’est juste un glorieux surnom de criminel de Star Wars. Où un type comme ça s’intègre-t-il dans la structure de l’Empire ?

C’est un oligarque. Mon Mothma vient de Chandrila, que nous avons construit comme une planète très riche et très chic — beaucoup de rituels, de cérémonies et de traditions. Davo Skuldun est le nouveau riche. C’est un oligarque.

J’adore cette scène entre eux deux, je pense qu’il est tellement bien avec elle, et c’est une chose tellement choquante qu’il demande [having their teenage children meet, presumably to bind their families through marriage].

Je me souviens que Beau m’a envoyé cette idée un soir — il m’a dit : “Tu penses qu’on peut faire ça ?” Je vais, “Nous devons le faire.”

J’aime la façon dont cette scène est encadrée, la façon dont ils sont assis à part dans cet appartement absolument magnifique.

Geneviève [O’Reilly, who plays Mon] est le cadeau qui ne cesse de donner. Je la connaissais un peu depuis Rogue One. Nous savions que nous allions jouer un grand rôle pour elle, mais nous ne savions pas tout ce qu’elle pouvait faire. Elle est juste un acteur swing. Une fois que vous savez cela, vous pouvez commencer à écrire dedans. Et cela le rend amusant.

Lucasfilm



La dernière chose que nous avons vue dans l’épisode 10 était le discours de Luther. Cela m’a bouleversé. Pensez-vous qu’il a vraiment renoncé à la gentillesse ? On pourrait dire qu’il le fait par sentiment de gentillesse galactique.

Nous allons passer beaucoup de temps à réfléchir à cette idée. Et nous le ferons, au moment où nous aurons fini [with Andor’s 24 episode-run]ont expliqué d’où il venait.

Je pense que ce qu’il dit là est vrai. Je pense que le sacrifice qu’il fait est une damnation pour lui-même. Ce qui est triste, c’est qu’il y a de la gentillesse là-dedans, et c’est de la gentillesse niée. Je pense que c’est une responsabilité que vous assumez… la notion que vous devez vraiment défendre la cause avant tout. Si tu veux vraiment gagner, tu te donnes vraiment à autre chose.

La plupart des gens qui construisent des révolutions ou de grands mouvements — peu d’entre eux arrivent à le voir. Tout au long de l’histoire, des gens sont morts en espérant que ce pour quoi ils mouraient allait s’arranger. C’était probablement la dernière chose à laquelle ils pensaient : “J’espère que ça en valait la peine.”

