Le cratère de Mistastin au Labrador est un terrain d’entraînement potentiel pour les astronautes

Lorsque les scientifiques ont déterminé au milieu des années 1970 que le cratère de Mistastin au Labrador avait des propriétés de type lunaire, la dernière mission Apollo avait volé et il était trop tard pour que les astronautes profitent du site pour s’entraîner.

Mais maintenant, alors que les astronautes d’Artemis se préparent pour la prochaine mission lunaire, un expert canadien affirme que le cratère éloigné pourrait fournir un aperçu vital de ce qui les attend.

Gordon Osinski, professeur au département des sciences de la Terre de l’Université Western à London, en Ontario, a déclaré que Mistastin s’était avéré être un cratère d’impact au milieu des années 1970.

Un cratère d’impact est créé lorsqu’un astéroïde ou une météorite s’écrase sur la Terre, faisant fondre et recristallisant la roche par des ondes de choc. L’une des caractéristiques uniques de Mistastin, a-t-il dit, est qu’il est formé d’anorthosite – une pierre de couleur claire et hautement réfléchissante – qui constitue de grandes parties de la surface de la lune appelées hautes terres lunaires.

“Cela en fait également l’un des meilleurs sites d’entraînement pour les astronautes d’Artemis”, a déclaré Osinski. “Mon rêve serait que chaque astronaute qui marchera sur la lune au cours des prochaines années ait visité ce cratère d’impact dans le nord du Labrador à cause de ces attributs.”

Un astronaute canadien doit faire partie d’Artemis II, prévu pour mai 2024. Cela ferait du Canada le deuxième pays à avoir un astronaute volant autour de la lune. Au cours de la mission de 10 jours, l’équipage devrait établir un record du voyage humain le plus éloigné au-delà de la face cachée de la lune. Artemis III, actuellement prévu pour 2025, devrait ramener les humains à la surface de la lune pour explorer pour la première fois la région proche du pôle sud lunaire.

Mistastin, également connu sous le nom de Kamestastin, se trouve sur les terrains de chasse traditionnels de la Première Nation Mushuau Innu. George Rich de la nation innue a déclaré qu’ils accueillent les scientifiques tant qu’ils obtiennent la permission requise pour être sur leurs terres traditionnelles.

Une porte-parole de l’Agence spatiale canadienne a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise concernant la formation des astronautes pour le moment.

“Nous serions heureux de soutenir les opportunités de profil et de formation le moment venu”, a déclaré Sarah Berjaoui dans un e-mail.

Les astronautes d’Apollo se sont entraînés au Meteor Crater de l’Arizona, qui, à un peu plus d’un kilomètre de diamètre, est beaucoup plus petit que le Mistastin, large de 28 kilomètres. Les astronautes des missions Apollo 16 et 17 au début des années 1970 se sont entraînés à Sudbury, en Ontario, en raison de son manque de verdure et de son vaste substrat rocheux, qui donnaient à l’équipage l’impression d’être sur la lune.

Cassandra Marion, conseillère scientifique au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada à Ottawa, qui s’est rendue six fois au cratère de Mistastin, a décrit l’endroit comme “d’une beauté à couper le souffle”. Le cratère se trouve sur la ligne toundra-taïga et est accessible via un avion cargo qui atterrit sur l’une des deux pistes d’atterrissage.

C’est calme et ses roches sont similaires à celles trouvées sur la surface lunaire, a-t-elle dit, mais Mistastin diffère à plusieurs égards, notamment en ayant d’abondants buissons de myrtilles et un lac qui est un vestige de la dernière période glaciaire.

Osinski, qui s’est rendu deux fois dans le cratère, a déclaré que Mistastin pourrait être utilisé pour former des astronautes à la géologie de terrain, leur apprenant à enregistrer des observations d’une zone totalement nouvelle.

“Ceux-ci sont évidemment critiques, car ce ne sont pas les astronautes qui examineront les échantillons lorsqu’ils reviendront sur Terre”, a-t-il déclaré.

“Ce serait des scientifiques, il est donc important de s’assurer qu’ils capturent toutes les observations dont nous avons besoin.” Le cratère Mistastin pourrait être un terrain d’entraînement pour sélectionner les meilleures roches à étudier et prendre des notes pour les chercheurs, a-t-il déclaré.

“Face à des dizaines et des dizaines d’échantillons potentiels, comment choisit-on les meilleurs à ramener pour répondre aux questions que se posent les scientifiques ?”

En septembre 2021, l’astronaute canadien Joshua Kutryk et l’astronaute de la NASA Matthew Dominick, membre de l’équipe Artemis, ont passé du temps à s’entraîner au cratère Mistastin où ils ont appris à identifier les roches que l’on peut voir sur la lune. La plupart des roches sont accessibles à travers les falaises et les affleurements et ont des millions d’années.

“J’ai déjà discuté d’un retour en septembre prochain avec un plus grand groupe d’astronautes canadiens et américains”, a déclaré Osinski.

La théorie dominante est que la lune s’est formée à partir de débris lorsqu’un corps de la taille de Mars a frappé la Terre il y a des milliards d’années. La surface en fusion s’est refroidie avec le temps et les roches plus légères connues sous le nom d’anorthosite ont flotté vers le haut, a-t-il expliqué. Ces roches constituent une grande partie de la surface lunaire et donnent à la lune son éclat blanc, mais elles sont rares sur Terre. Marion a déclaré que la zone où Artemis espère atterrir de l’autre côté de la lune dans la région polaire sud est principalement constituée d’anorthosite.

Pour tous, sauf quelques privilégiés, Mistastin est à peu près aussi proche d’un paysage lunaire qu’il est possible pour un humain de l’obtenir.

Le cratère qui a été sculpté il y a environ 36 millions d’années lorsqu’un astéroïde s’est écrasé dans le paysage terrestre est frappant, a déclaré Osinski.

“Vous avez ce magnifique œil de bœuf de ce cratère d’impact de météorite. C’est certainement l’un des sites géologiques les plus uniques que je connaisse.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 janvier 2023.