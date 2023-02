Le crash monétaire irakien s’arrête après une rencontre avec un responsable américain

BAGDAD – La monnaie irakienne a mis fin à sa chute après une rencontre entre le chef de la Banque centrale irakienne et un haut responsable du Trésor américain.

Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, a déclaré samedi dans un communiqué qu’il avait rencontré le gouverneur de la Banque centrale d’Irak, Ali al-Allaq, à Istanbul la veille “pour discuter des réformes du secteur bancaire et d’un engagement mutuel à lutter contre – le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme.