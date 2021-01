Samedi, le vol 182 de Sriwijaya Air, sous la direction du capitaine Afwan, s’est écrasé dans la mer de Java quelques minutes après le décollage sous de fortes pluies. L’avion de passagers Boeing 737-500 transportait 62 personnes, dont six membres d’équipage actifs.

Ancien pilote de l’armée de l’air indonésienne connu pour porter un bonnet de prière musulman blanc en vol, il a rempli son temps avec des sessions de simulateur de vol Sriwijaya destinées à s’assurer que les pilotes effectuaient le minimum d’heures de vol pour conserver leur licence. Il a prié et conseillé à ses collègues de maintenir leur piété aussi.

Dimanche après-midi, des plongeurs avaient récupéré des objets de l’avion dans les eaux au nord-ouest de la capitale indonésienne, Jakarta: des morceaux de fuselage, des roues d’avion et des vêtements d’enfants gorgés d’eau. Dix enfants et bébés étaient à bord du vol, en route de Jakarta vers la ville de Pontianak sur l’île de Bornéo, soit un trajet d’environ 90 minutes.

Les enquêteurs indonésiens disent avoir confirmé où se trouvent les enregistreurs de données de l’avion sur le site de l’accident aquatique, une zone connue sous le nom de Mille-Îles, et ils espèrent récupérer bientôt les soi-disant boîtes noires. Il faudra peut-être des mois aux enquêteurs pour reconstituer la terrible alchimie de la météo, de la maintenance des avions et de la prise de décision des équipages de conduite qui ont pu contribuer à cet épisode mortel.

La cause de l’accident, après que l’avion a perdu plus de 10000 pieds d’altitude en une minute, n’est pas encore connue.

«Je voudrais, au nom du gouvernement et de tout le peuple indonésien, exprimer ma profonde tristesse pour cette tragédie», a déclaré dimanche le Président Joko Widodo de l’Indonésie.

Les autorités indonésiennes ne semblaient pas s’attendre à des survivants, un début d’année sombre dans un archipel tentaculaire où à peine un an se passe sans accident d’avion majeur. Comme le secteur de l’aviation indonésien s’est rapidement développé, les normes de sécurité et d’exploitation n’ont pas suivi le rythme, ont déclaré des initiés du secteur.

Nurcahyo Utomo, un enquêteur du Comité national indonésien de la sécurité des transports, a déclaré que le rayon de débris relativement étroit, tel qu’il apparaît dans les séquences vidéo, suggérait au préalable que l’avion s’était peut-être cassé lorsqu’il a heurté l’eau, plutôt que d’exploser en l’air.

Mais il ne fait aucun doute que les cieux indonésiens restent parmi les plus dangereux au monde, entachés par une histoire de mauvaises réglementations de sécurité qui pèsent sur les compagnies aériennes nationales depuis des années. Et la pandémie a compliqué les efforts visant à restaurer leur réputation et leurs finances.

Fondés par un effondrement du trafic de passagers dû au coronavirus, les pilotes ont déclaré qu’il était difficile de maintenir leur avantage professionnel, même si leurs transporteurs proposaient une formation sur des simulateurs. Sriwijaya a deux simulateurs de vol pour les anciens modèles 737, ont déclaré des pilotes.

Le capitaine Rama Noya, président de l’Association des pilotes indonésiens, qui est également pilote pour Sriwijaya, a déclaré que lorsqu’il a volé après un mois de pause, il avait l’impression qu’il «était à nouveau branché».

L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 10 janvier 2021 à 9 h 33 HE Alors que les hôpitaux regorgent de patients Covid, les équipes d’ambulance doivent prendre des décisions difficiles.

Les hôpitaux d’élite ont vacciné des travailleurs qui étaient censés attendre.

Comment l’Université nationale de Singapour a gardé le coronavirus hors du campus.

La sensation de rouille ne se limite pas aux pilotes des transporteurs indonésiens.

«C’est une préoccupation pour tous les pays pour le moment», a déclaré Gerry Soejatman, un expert de l’aviation indonésien.