Le crash d’une montgolfière dans les Alpes autrichiennes fait neuf blessés | Nouvelles du monde

Neuf personnes ont été blessées après qu’une montgolfière s’est écrasée samedi à l’est des Alpes en Autriche.

Les services d’urgence ont été envoyés sur les lieux de l’accident dans la région de Bucklige Welt, une région connue pour son paysage vallonné, à environ 86 km au sud de la capitale Vienne.

Deux passagers ont été grièvement blessés et ont été retrouvés aux côtés de deux autres blessés dans la ville rurale d’Untereck.

Cinq autres passagers ont été retrouvés avec des blessures mineures à environ cinq kilomètres près de Stang.

La cause de l’accident reste pour le moment incertaine.

Les deux personnes grièvement blessées ont été transportées par hélicoptère vers des hôpitaux locaux.

Selon le journal autrichien The Kurier, l’accident s’est produit alors que le ballon était sur le point d’atterrir dans un pré.

On pense qu’il est descendu trop rapidement et a rebondi sur le sol, faisant tomber quatre personnes, dont le pilote et le copilote, du panier.

Les quatre ont été traînés sur quelques mètres avant que l’avion ne décolle à nouveau – transportant toujours les cinq passagers restants.

Le pilote aurait expliqué aux passagers aériens comment effectuer un atterrissage d’urgence par téléphone, selon le journal, avant que le ballon ne s’immobilise finalement dans une forêt.

En juin de l’année dernière, cinq personnes sont mortes après qu’une montgolfière a été soufflée dans des lignes électriques par une rafale de vent au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Le pilote et trois passagers ont été déclarés morts sur les lieux du drame.

Une cinquième personne est décédée après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves.

En Allemagne, trois personnes sont mortes et un enfant a été blessé après un l’avion est entré en collision avec une montgolfière puis s’est écrasé dans un immeuble dans la ville de Wesel, à 35 miles au nord de Düsseldorf, en juillet 2020.