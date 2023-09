Le crash d’un vaisseau spatial russe est probablement la cause de la formation d’un nouveau cratère sur la Lune – alors que la NASA publie des images | Actualités scientifiques et technologiques

La NASA a découvert un nouveau cratère sur la Lune, probablement causé par l’impact d’un vaisseau spatial russe qui s’est écrasé le mois dernier.

Luna-25, un atterrisseur robot, a connu sa fin prématurée alors qu’il semblait se poser sur le pôle sud de la surface lunaire.

Russie avait espéré qu’il passerait un an à collecter des échantillons de roche et de poussière dans une zone de la lune censée contenir de la glace d’eau – une source potentielle de carburant et un moyen de maintenir une base humaine.

Quelques jours seulement après le crash, survenu par l’agence spatiale moscovite Roscosmos imputé à sa pause de plusieurs décennies dans l’exploration lunairele vaisseau indien Chandrayaan-3 est devenu le premier à y atterrir.

NASA a déclaré avoir repéré l’impact probable de l’accident de Luna-25 à l’aide de son Lunar Reconnaissance Orbiter.

Elle a publié des images du site après que Roscosmos a publié sa propre estimation du point d’impact.

Les experts russes ont déclaré que l’engin, qui s’est écrasé le 19 août, a subi une anomalie avant sa tentative de descente.

Selon les images de la NASA, le nouveau cratère mesure environ 10 mètres de diamètre et est situé sur le bord intérieur abrupt du Pontécoulant G, un cratère existant situé à 250 milles du point d’atterrissage prévu de Luna-25.

L’agence spatiale américaine a comparé la photo à une photo prise dans la même zone en juin 2022 et a conclu que le nouveau cratère provenait probablement de l’engin écrasé.

La Russie tente de prouver ses compétences spatiales

Mission de Luna-25 a été la première entreprise lunaire lancée par la Russie depuis près de 50 ans.

Il a été transporté dans l’espace par une fusée depuis le port spatial Vostochny, à l’extrême est du pays, qui était un projet favori de Vladimir Poutine.

Roscosmos souhaite faire ses preuves en tant que « superpuissance spatiale » depuis que l’invasion de l’Ukraine a vu ses experts perdre l’accès à la technologie occidentale.

Avant le lancement, l’entreprise a déclaré vouloir prouver que la Russie « est un État capable de livrer une charge utile sur la Lune » et « garantir à la Russie un accès garanti à la surface de la Lune ».

Le pays travaille actuellement sur son propre avant-poste orbital alors qu’il se prépare à quitter la Station spatiale internationale.