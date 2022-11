Le crash d’un spectacle aérien à Dallas fait 6 morts

DALLAS –

Deux avions militaires historiques sont entrés en collision et se sont écrasés au sol dans une boule de feu lors d’un spectacle aérien à Dallas, faisant six morts, ont indiqué des responsables.

Les responsables nationaux des transports enquêtaient sur la cause de la collision de samedi entre un bombardier de la Seconde Guerre mondiale et un avion de chasse. L’accident est survenu trois ans après l’écrasement d’un bombardier dans le Connecticut qui a tué sept personnes, et au milieu des inquiétudes persistantes concernant la sécurité des spectacles aériens impliquant des avions de combat plus anciens. La société qui possédait les avions volant dans le spectacle Wings Over Dallas a eu d’autres accidents au cours de ses plus de 60 ans d’histoire.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur le site de l’accident à l’aéroport exécutif de Dallas, à environ 16 kilomètres du centre-ville. L’épave froissée des avions pouvait être vue dans une zone herbeuse à l’intérieur du périmètre de l’aéroport.

L’accident a fait six morts, Le juge du comté de Dallas Clay Jenkins a tweeté dimanche, citant le médecin légiste du comté. Les autorités continuent de travailler pour identifier les victimes, a-t-il dit. Il n’était pas clair s’il y avait des blessés ou des morts au sol. Dallas Fire-Rescue a déclaré au Dallas Morning News qu’il n’y avait aucun rapport de blessés là-bas.

Anthony Montoya a vu les deux avions entrer en collision.

“Je suis juste resté là. J’étais complètement choqué et incrédule”, a déclaré Montoya, 27 ans, qui a assisté au spectacle aérien avec un ami. “Tout le monde autour était haletant. Tout le monde éclatait en sanglots. Tout le monde était sous le choc.”

Victoria Yeager, la veuve du célèbre pilote d’essai de l’Air Force Chuck Yeager et elle-même pilote, était également présente au salon. Elle n’a pas vu la collision, mais a vu l’épave en feu.

“Il a été pulvérisé”, a déclaré Yeager, 64 ans, qui vit à Fort Worth. “Nous espérions juste qu’ils étaient tous sortis, mais nous savions que non.”

Le National Transportation Safety Board a pris le contrôle de la scène de l’accident, avec la police locale et les pompiers en soutien, a déclaré le maire de Dallas, Eric Johnson. La Federal Aviation Administration allait également enquêter, ont déclaré des responsables. Les avions sont entrés en collision et se sont écrasés vers 13h20, a indiqué la FAA dans un communiqué.

Les responsables n’ont pas précisé combien de personnes se trouvaient à l’intérieur de chaque avion, mais Hank Coates, président de Commemorative Air Force, la société qui possède les avions et organise le spectacle aérien, a déclaré que l’un des avions, un bombardier B-17 Flying Fortress, généralement a un équipage de quatre à cinq personnes. L’autre, un avion de chasse P-63 Kingcobra, a un seul pilote. Les avions sont pilotés par des volontaires hautement qualifiés, souvent des pilotes à la retraite, a-t-il déclaré.

Les spectacles aériens doivent obtenir des dérogations spéciales de la FAA et tous les pilotes doivent démontrer leurs compétences en vol à basse altitude et autres manœuvres utilisées dans les spectacles aériens, a déclaré John Cox, un ancien capitaine de compagnie aérienne avec plus de 50 ans d’expérience. Cox est également le fondateur de Safety Operating Systems, une société qui aide les petites compagnies aériennes et les services de vols d’affaires du monde entier à planifier leur sécurité.

Chaque spectacle aérien est supervisé par un “chef de l’air” qui sert de contrôleur de vol pour l’événement, a déclaré Cox.

“S’il y a des ajustements à faire, c’est le chef de l’air qui fait ces appels et les pilotes s’y conforment”, a-t-il déclaré. De plus, tout pilote ayant un problème mécanique le signalerait au patron de l’air, a-t-il précisé.

Les spectacles aériens reposent généralement sur des plans extrêmement détaillés, y compris les éventualités en cas d’urgence, a déclaré Cox. Par exemple, tout pilote qui a rencontré des problèmes pourrait sortir de la formation et se rendre dans une zone désignée libre d’autres avions qui est identifiée par un point de repère quelconque.

Le B-17, pierre angulaire de la puissance aérienne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, est un immense bombardier quadrimoteur utilisé dans les raids de jour contre l’Allemagne. Le Kingcobra, un avion de chasse américain, a été utilisé principalement par les forces soviétiques pendant la guerre. La plupart des B-17 ont été mis au rebut à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il n’en reste qu’une poignée aujourd’hui, largement présentés dans les musées et les spectacles aériens, selon Boeing.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient l’avion de chasse volant dans le bombardier, le faisant s’écraser rapidement au sol et déclenchant une grosse boule de feu et de fumée.

La Commemorative Air Force a déjà eu des accidents au cours de ses plus de 60 ans d’histoire, y compris un accident mortel en 1995 près d’Odessa, au Texas, impliquant un bombardier B-26 qui a tué cinq membres d’équipage, selon un rapport du NTSB. L’avion s’est écrasé alors qu’il s’entraînait pour un spectacle aérien. Le NTSB a déterminé que la cause probable de l’accident de 1995 était l’incapacité du pilote à maintenir une vitesse minimale pour le vol.

En 2001, deux accidents distincts dans l’ouest du Texas impliquant des avions appartenant au groupe – un en avril et un en mai – ont tué trois personnes. En juin 2005, deux personnes ont été tuées lorsqu’un avion monomoteur appartenant au groupe s’est écrasé à Williamson, en Géorgie.

La Commemorative Air Force, anciennement appelée Confederate Air Force jusqu’à ce que les membres changent de nom en 2001 pour éviter toute association avec la guerre civile, avait son siège à Midland, au Texas, mais a déménagé à Dallas en 2014.

Wings Over Dallas se présente comme “le premier salon aéronautique américain de la Seconde Guerre mondiale”, selon un site Web annonçant l’événement. Le spectacle était prévu du 11 au 13 novembre, le week-end de la Journée des anciens combattants, et les invités devaient voir plus de 40 avions datant de la Seconde Guerre mondiale. Son programme de démonstrations de vol du samedi après-midi comprenait le “défilé de bombardiers” et les “escortes de chasseurs” qui mettaient en vedette les B-17 et P-63.

Selon notre médecin légiste du comté de Dallas, il y a eu un total de 6 décès lors de l’incident du spectacle aérien Wings over Dallas d’hier. Les autorités continueront de travailler aujourd’hui sur l’enquête et l’identification du défunt. Merci de prier pour leurs familles et toutes les personnes impliquées. – Argile Jenkins (@JudgeClayJ) 13 novembre 2022

Saignement rapporté de Little Rock, Arkansas. les journalistes de l’Associated Press Bobby Caina Calvan à New York ; Ken Miller à Oklahoma City ; Dave Kolpack à Fargo, Dakota du Nord ; Josh Funk à Omaha, Nebraska, et Juan A. Lozano à Houston ont contribué à ce rapport.