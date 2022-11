Le crash d’un hydravion en Colombie-Britannique fait 3 morts

Trois personnes seraient mortes à la suite d’un accident d’hydravion mercredi au nord-ouest de Port Hardy, en Colombie-Britannique

Selon le capitaine Chelsea Dubeau, porte-parole des Forces maritimes du Pacifique, un témoin a rapporté que l’avion s’était écrasé dans la baie de Strachan peu après le décollage à 12 h 52.

La GRC affirme que deux passagers et un pilote étaient à bord lorsque l’avion s’est écrasé.

La GRC a été appelée sur les lieux à 13 h 20 après avoir reçu un avis du Centre conjoint de coordination de sauvetage indiquant qu’un hydravion Cessna s’était écrasé dans la baie.

Dubeau dit que plusieurs ressources de recherche ont répondu à l’incident, y compris un hélicoptère Cormorant de la 19e Escadre Comox, un hélicoptère de la Garde côtière canadienne, un avion de surveillance de Transports Canada et un canot de sauvetage de la Garde côtière de Port Hardy.

“Aucun survivant n’a été localisé et l’avion a été présumé avoir coulé”, a déclaré le Cpl. Alex Bérubé, porte-parole de la GRC de la Colombie-Britannique, a déclaré dans un communiqué jeudi matin.

“La GRC et le Bureau de la sécurité des transports travaillent ensemble pour déterminer ce qui a pu causer l’écrasement de l’avion.”

Dubeau dit que l’hélicoptère de la Garde côtière a été le premier à arriver sur les lieux et a repéré des débris et une nappe de pétrole, suivi par l’avion de surveillance de Transports Canada qui a aidé avec des capteurs infrarouges.

“Tech SAR [search and rescue technicians] ont été descendus sur le canot de sauvetage pour évaluer la scène avec l’équipage du bateau et après évaluation du site de l’accident, il a été déterminé que d’autres efforts d’extraction dépassaient les capacités de ceux qui se trouvaient sur les lieux et la GRC a été informée et a pris le relais », a déclaré Dubeau jeudi.

L’unité maritime et l’équipe de plongée de la GRC étaient en route vers les lieux jeudi matin.

Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée de contacter la GRC de Port Hardy au 250-949-6335.

Strachan Bay se trouve à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Port Hardy.



Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.