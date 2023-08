Le crash d’un avion renforcera l’autorité de Poutine, critique du Kremlin

Une chaîne Telegram associée au groupe Wagner, qui a combattu en première ligne de la guerre du Kremlin en Ukraine et a été associé aux violences en Syrie, en Libye et ailleurs en Afrique, dit Mercredi, Prigojine et Outkine étaient morts.

« Poutine ne pardonne jamais et n’oublie jamais », dit Browder dit via X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

L’Agence fédérale russe du transport aérien a déclaré qu’une enquête était en cours sur les causes de l’accident, sur fond d’intenses spéculations selon lesquelles Prigozhin aurait été pris pour cible à la suite de sa mutinerie armée contre le gouvernement russe les 23 et 24 juin.

Situé dans une zone désertique, Prigozhin dit dans le clip de 41 secondes, il voulait rendre l’Afrique « plus libre » et « la Russie encore plus grande sur tous les continents ». NBC n’a pas été en mesure de vérifier l’authenticité de la vidéo, ni le lieu et le moment où elle a été enregistrée.

Prigozhin est resté discret depuis qu’il a mené sa marche vers la capitale russe fin juin et aurait été vu pour la dernière fois dans une courte vidéo publiée plus tôt cette semaine.

Une capture d’écran capturée à partir d’une vidéo partagée en ligne montre Evgueni Prigojine, le fondateur de la société de sécurité privée russe Wagner, tenant un fusil dans une zone désertique tout en portant un camouflage dans une vidéo pour la première fois après sa rébellion contre l’administration russe dans un lieu non précisé. lieu en Afrique le 21 août 2023. Dans les images partagées sur la chaîne Telegram « L’évacuation de Wagner », Prigozhin a déclaré qu’ils avaient rendu la Russie « encore plus grande » sur tous les continents, y compris l’Afrique.

« Un rappel à tout ça [Putin] dirige toujours le spectacle et les conséquences de son embauche restent mortelles », a déclaré mercredi Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, via X en réaction à la mort présumée de Prigozhin.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak, quant à lui, dit la mort apparente de Prigojine a montré qu ‘ »il est évident que Poutine ne pardonne à personne ».

« L’élimination démonstrative de Prigozhin et du commandement Wagner deux mois après la tentative de coup d’État est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024. ‘Attention ! La déloyauté équivaut à la mort' », a déclaré Podolyak via X.

Samantha de Bendern, chercheuse associée au programme Russie et Eurasie du groupe de réflexion Chatham House à Londres, a souligné que l’accident d’avion qui semble avoir tué Prigozhin a eu lieu le jour même où le général russe Sergei Surovikin était rejeté à la tête des forces aérospatiales du pays.

« Cela suggère qu’un certain ménage a dû être fait avant de se débarrasser de Prigozhin et de ceux qui lui sont associés », a déclaré de Bendern, ajoutant que « c’est un message clair adressé à toutes les élites : peu importe leur puissance, , s’ils s’opposent à Poutine, ils connaîtront le même sort. »

De Bendern, de Chatham House, a déclaré qu’un certain nombre de scénarios pourraient survenir dans les prochains jours et façonner la politique russe au cours des prochains mois. Il s’agit notamment de Poutine accusant l’Ukraine d’être responsable de la mort présumée de Prigozhin, du président russe ouvrant une enquête sur l’accident d’avion qui finira par s’essouffler et de Poutine apparaissant comme un « homme affaibli qui ne tient pas parole ».

Garry Kasparov, critique du Kremlin dit Mercredi, il ne croit pas que Poutine sortira plus fort de cet épisode.

« Quand un dictateur en est réduit à assassiner des membres de son entourage et à combattre et remplacer ses propres généraux, la situation est très dangereuse », a déclaré Kasparov via X. « Il n’y a aucune confiance entre ceux qui restent, et donc aucune loyauté. les couteaux sont sortis et doivent goûter le sang », a-t-il ajouté.