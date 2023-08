Le crash d’un avion qui aurait tué le chef mercenaire russe est considéré comme une vengeance du Kremlin

Le chef mercenaire russe Eugène Prigojine et les hauts officiers de sa compagnie militaire privée Wagner ont été présumés morts dans un accident d’avion largement considéré comme un assassinat, deux mois après avoir organisé une mutinerie qui a ébranlé l’autorité du président russe Vladimir Poutine.

L’agence de l’aviation civile russe a déclaré que Prigozhin et six hauts lieutenants se trouvaient à bord d’un avion d’affaires qui s’est écrasé mercredi, peu après son décollage de Moscou, avec un équipage de trois personnes. Les sauveteurs ont rapidement retrouvé les 10 corps et les médias russes ont cité des sources de la société Wagner de Prigojine qui ont confirmé sa mort.

Les États-Unis et d’autres responsables occidentaux s’attendaient depuis longtemps à ce que Poutine s’en prenne à Prigojine, bien qu’il ait promis d’abandonner les poursuites dans le cadre d’un accord qui a mis fin à la mutinerie des 23 et 24 juin.

« Je ne sais pas avec certitude ce qui s’est passé mais je ne suis pas surpris », a déclaré le président américain Joe Biden. « Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière. »

Les partisans de Prigozhin ont affirmé sur les chaînes de l’application de messagerie pro-Wagner que l’avion avait été délibérément abattu, bien que ces affirmations n’aient pas pu être vérifiées de manière indépendante. De nombreux opposants et critiques de Poutine ont été tués ou gravement rendus malades lors de tentatives d’assassinat apparentes.

Le directeur de la CIA, William Burns, a déjà souligné que pour Poutine, « la vengeance est un plat qui se mange froid », décrivant le président russe comme « l’apôtre ultime de la vengeance ».

L’accident s’est produit le jour même où les médias russes ont rapporté que le général Sergei Surovikin, un ancien commandant en chef en Ukraine qui aurait été lié à Prigojine, avait été démis de ses fonctions de commandant de l’armée de l’air russe. Surovikin n’a pas été vu en public depuis la mutinerie, lorsqu’il a enregistré un discours vidéo appelant les forces de Prigojine à se retirer.

La police a bouclé le terrain où l’avion s’est écrasé pendant que les enquêteurs étudiaient le site. Des véhicules ont été vus arriver pour emmener les corps, apparemment gravement carbonisés, pour un examen médico-légal.

Au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, les lumières étaient allumées en forme de grande croix. Les partisans de Prigojine ont apporté des fleurs au bâtiment en guise de mémorial improvisé.

Alors que d’innombrables théories sur les événements tourbillonnaient, la plupart des observateurs considéraient la mort de Prigojine comme une punition de Poutine pour la plus grave contestation de son autorité au cours de ses 23 années de règne.

Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center, a déclaré sur Telegram que « quelle que soit la cause de l’accident d’avion, tout le monde le verra comme un acte de vengeance et de représailles » de la part du Kremlin, et « le Kremlin ne le ferait pas vraiment. faire obstacle à cela.

« Du point de vue de Poutine, ainsi que des forces de sécurité et de l’armée, la mort de Prigojine doit être une leçon pour tous ses partisans potentiels », a déclaré Stanovaya dans un message sur Telegram.

Au cours de la révolte qui a débuté le 23 juin et a duré moins de 24 heures, les mercenaires de Prigojine ont envahi la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et ont capturé le quartier général militaire sans tirer un seul coup de feu, avant de se rendre à environ 200 kilomètres (125 miles). ) de Moscou dans ce que Prigojine a appelé une « marche de la justice » pour évincer les hauts responsables militaires qui exigeaient que les mercenaires signent des contrats avec le ministère de la Défense. Ils ont abattu plusieurs avions militaires, tuant plus d’une douzaine de pilotes russes.

Poutine a d’abord dénoncé la rébellion comme une « trahison » et un « coup de poignard dans le dos » et s’est engagé à punir ses auteurs, mais quelques heures plus tard, il a conclu un accord qui mettait fin à la mutinerie en échange d’une amnistie pour Prigojine et ses mercenaires et d’une autorisation. pour qu’ils déménagent en Biélorussie.

Les détails de l’accord restent obscurs, mais Prigojine aurait fait la navette entre Moscou, Saint-Pétersbourg, la Biélorussie et l’Afrique, où ses mercenaires ont poursuivi leurs activités malgré la rébellion. Il a rapidement restitué des camions remplis d’argent liquide, de lingots d’or et d’autres objets saisis par la police le jour de la rébellion.

Plus tôt cette semaine, le chef mercenaire a publié sa première vidéo depuis la mutinerie, déclarant qu’il s’exprimait depuis un lieu tenu secret en Afrique, où Wagner « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre ».

Les activités de Prigozhin à l’étranger auraient irrité les dirigeants militaires russes, qui cherchaient à remplacer Wagner par du personnel militaire russe en Afrique.

L’Institut pour l’étude de la guerre a fait valoir que les autorités russes avaient probablement décidé d’éliminer Prigojine et ses principaux associés comme « la dernière étape pour éliminer Wagner en tant qu’organisation indépendante ».

Les données de suivi des vols examinées par l’Associated Press ont montré qu’un jet privé que Prigozhin avait utilisé précédemment avait décollé de Moscou mercredi soir, et le signal de son transpondeur avait disparu quelques minutes plus tard.

Des vidéos partagées par la chaîne pro-Wagner Telegram Grey Zone montraient un avion tombant comme une pierre d’un grand nuage de fumée, se tordant sauvagement lors de sa chute, une de ses ailes manquante. Une chute libre comme celle-là se produit lorsqu’un avion subit de graves dommages, et une analyse AP image par image de deux vidéos était cohérente avec une sorte d’explosion en plein vol.

Il est peu probable que la mort de Prigojine ait un effet sur la guerre russe en Ukraine. Ses forces ont mené certains des combats les plus féroces des 18 derniers mois, mais se sont retirées de la ligne de front après avoir capturé la ville orientale de Bakhmut fin mai.

Alors que la nouvelle de l’accident tombait, Poutine a fait preuve de calme, s’exprimant lors d’un événement commémorant la bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale et saluant les héros de la guerre russe en Ukraine. Il n’a pas mentionné l’accident et le Kremlin n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

