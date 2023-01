Le crash d’un avion aux Philippines fait 2 morts et un autre fait 6 disparus

MANILLE, Philippines (AP) – Un avion de l’armée de l’air philippine s’est écrasé mercredi dans une ferme au nord-ouest de Manille, tuant les deux personnes à bord, alors qu’une recherche se poursuivait pour un avion privé transportant six personnes portées disparues la veille dans le nord montagneux .

L’avion SF-260 effectuait un vol d’entraînement depuis l’aéroport de Sangley, dans la province de Cavite, au sud de Manille, lorsqu’il a chuté dans une rizière de la province de Bataan, a déclaré la porte-parole de l’armée de l’air, le colonel Maria Consuelo Castillo.

L’enquêteur de police Edgardo Delos Santos a déclaré à l’Associated Press par téléphone depuis le site de l’accident que les corps des deux hommes avaient été retirés de l’épave et que des témoins avaient vu l’avion descendre rapidement apparemment hors de contrôle avant de s’écraser dans la rizière.

L’armée de l’air a immobilisé d’autres SF-260, qui sont utilisés pour l’entraînement et les opérations de contre-insurrection, a déclaré Castillo. Une enquête sera menée pour déterminer la cause de l’accident, a indiqué l’armée de l’air.

L’armée philippine, l’une des plus sous-financées d’Asie, a lutté pendant des années pour moderniser son armée de l’air et sa marine en particulier malgré des problèmes de financement tout en luttant contre des insurrections musulmanes et communistes vieilles de plusieurs décennies et en défendant les eaux territoriales philippines et les revendications dans la mer de Chine méridionale contestée. .

Par ailleurs, un avion monomoteur Cessna transportant six personnes a perdu le contact avec le personnel de la tour de l’aéroport environ quatre minutes après le décollage de ce qui devait être un vol de 30 minutes mardi dans la province septentrionale d’Isabela, a annoncé l’Autorité de l’aviation civile des Philippines.

Une recherche et un sauvetage à grande échelle se poursuivaient mercredi, a indiqué l’agence de l’aviation civile. Il n’a pas identifié ceux qui étaient dans l’avion.

L’armée de l’air philippine a déclaré que ses hélicoptères ne pouvaient pas décoller pour se joindre aux recherches à Isabela en raison du mauvais temps.

