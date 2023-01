Le crash d’un avion aux Philippines fait 2 morts et un autre fait 6 disparus

L’armée de l’air a immobilisé d’autres SF-260, qui sont utilisés pour l’entraînement et les opérations de contre-insurrection, a déclaré Castillo. Une enquête sera menée pour déterminer la cause de l’accident, a indiqué l’armée de l’air.

L’armée philippine, l’une des plus sous-financées d’Asie, a lutté pendant des années pour moderniser son armée de l’air et sa marine en particulier malgré des problèmes de financement tout en luttant contre des insurrections musulmanes et communistes vieilles de plusieurs décennies et en défendant les eaux territoriales philippines et les revendications dans la mer de Chine méridionale contestée. .