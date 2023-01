Le crash d’un avion au Népal avec 72 personnes à bord fait au moins 67 morts

Au moins 67 personnes ont été confirmées mortes dimanche lorsqu’un avion avec 72 personnes à bord s’est écrasé au Népal, a annoncé la police, dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière du pays himalayen en trois décennies.

“Trente et un (corps) ont été emmenés dans des hôpitaux”, a déclaré à l’AFP le responsable de la police AK Chhetri, ajoutant que 36 autres corps se trouvaient toujours dans la gorge de 300 mètres dans laquelle l’avion a plongé.

Cela a été partiellement confirmé par l’armée, un porte-parole déclarant que 29 corps avaient été récupérés et qu’il y en avait 33 autres sur le site de Pokhara, dans le centre du Népal.

“L’avion s’est écrasé dans une gorge, il est donc difficile d’amener les corps. La recherche et le sauvetage sont en cours. Aucun survivant n’a encore été retrouvé”, a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’armée, Krishna Prasad Bhandari.

Yeti Airlines, qui a opéré le vol, a déclaré qu’il y avait 72 personnes à bord – 68 passagers et quatre membres d’équipage. Selon un responsable de l’aéroport, il y avait 15 ressortissants étrangers à bord dont un Australien, un Français, un Argentin, quatre Russes, cinq Indiens, deux Sud-Coréens et un Irlandais.

L’ATR 72 avait voyagé de la capitale Katmandou à la ville de Pokhara dans le centre du Népal, une porte d’entrée populaire vers les montagnes de l’Himalaya pour les pèlerins religieux et les randonneurs internationaux. L’avion s’est écrasé sur les rives de la rivière Seti Gandaki à peine 10 à 20 secondes avant d’atterrir à l’aéroport international de Pokhara récemment ouvert.

Des images partagées sur les réseaux sociaux, qui semblaient avoir été tournées juste après l’accident, montraient l’avion enveloppé de flammes déchaînées au sol alors que de la fumée noire s’échappait dans le ciel à partir de débris éparpillés sur le site de l’accident.

Un autre clip partagé en ligne montrait un avion volant à basse altitude au-dessus d’une zone résidentielle s’inclinant brusquement vers la gauche, suivi d’une forte explosion.

L’épave était en feu et les secouristes tentaient d’éteindre l’incendie, a déclaré un responsable local, Gurudutta Dhakal.

“Les intervenants sont déjà arrivés là-bas et tentent d’éteindre le feu”, a déclaré Dhakal. “Toutes les agences se concentrent désormais sur l’extinction du feu et le sauvetage des passagers.”

Les sauveteurs se rassemblent sur le site de l’accident d’avion à Pokhara. Photographie : Krishna Mani Baral/AFP/Getty Images

Le Premier ministre népalais Pushpa Kamal Dahal a convoqué une réunion d’urgence après l’accident. Le gouvernement népalais a également formé une commission d’enquête de cinq membres pour enquêter sur la cause de l’incident.

L’industrie aérienne du Népal a explosé ces dernières années, transportant des marchandises et des personnes entre des zones difficiles d’accès, ainsi que des randonneurs et des alpinistes étrangers.

Mais il a également souffert d’un manque de sécurité en raison d’une formation et d’un entretien insuffisants. En mai 2022, les 22 personnes à bord d’un avion exploité par la compagnie aérienne népalaise Tara Air sont décédées lors de son accident et en mars 2018, 51 personnes sont décédées lorsqu’un avion US-Bangla Airlines s’est écrasé près de Katmandou.

L’Union européenne a interdit tous les transporteurs népalais de son espace aérien pour des raisons de sécurité.

Le pays himalayen possède également certaines des pistes les plus reculées et les plus difficiles au monde, flanquées de sommets enneigés avec des approches qui posent un défi même aux pilotes accomplis.

Les exploitants d’aéronefs disent que le Népal manque d’infrastructures pour des prévisions météorologiques précises, en particulier dans les régions éloignées avec un terrain montagneux difficile où des accidents mortels ont eu lieu dans le passé. Le temps peut également changer rapidement en montagne, créant des conditions de vol dangereuses.