Le crash d’un astéroïde de la NASA laisse 6 000 miles de débris, voir les photos

Deux jours après l’impact de la mission DART de la NASA, le puissant télescope SOAR au Chili a pu capturer des images de la poussière et des débris formant un panache semblable à une comète. Les images à couper le souffle montrent une vaste traînée de débris de plus de 6 000 miles de long à la suite de l’impact. Dans les prochains jours, la traînée devrait encore s’allonger avant de se disperser complètement et de se transformer en poussière flottant dans l’espace. Tout comme les comètes, la traînée de poussière a été repoussée par le rayonnement solaire, s’étendant du centre vers le bord droit du champ de vision.

Selon le site officiel de NOIRLab, la nouvelle piste de l’astéroïde Dimorphos a été photographiée par les astronomes Teddy Kareta de l’Observatoire Lowell et Matthew Knight de l’US Naval Academy. Les images ont été capturées à partir de l’Observatoire interaméricain Cerro Tololo de NOIRLab au Chili. Ils ont utilisé à cette fin le télescope SOAR (Southern Astrophysical Research) de 4,1 mètres.

Animation (accélérée 500x) de l’un des @LCO_Globaltélescope de 1 mètre à @SAAO Afrique du Sud montrant les effets de #DARTMission impact sur Dimorphos (Toujours aucune menace pour la Terre… La longue séquence droite est un artefact de caméra) pic.twitter.com/StYWtLArgG —Tim Lister (@astrosnapper) 27 septembre 2022

La déclaration de Kareta se lit comme suit : “Il est étonnant de voir à quel point nous avons pu saisir clairement la structure et l’étendue des conséquences dans les jours qui ont suivi l’impact.”

“Maintenant commence la prochaine phase de travail pour l’équipe DART alors qu’ils analysent leurs données et observations par notre équipe et d’autres observateurs du monde entier qui ont partagé l’étude de cet événement passionnant”, a ajouté Knight. “Nous prévoyons d’utiliser SOAR pour surveiller les éjectas dans les semaines et les mois à venir. La combinaison de SOAR et AEON est exactement ce dont nous avons besoin pour un suivi efficace d’événements évolutifs comme celui-ci.

Le Double Asteroid Redirection Test (DART) de la NASA est la première démonstration de technologie de défense planétaire au monde. Il a volé 10 mois dans l’espace, après quoi il a percuté avec succès son astéroïde cible le 26 septembre. Cela fait de DART la première tentative au monde de déplacer un astéroïde dans l’espace.

Alors que l’astéroïde Dimorphos n’était pas une menace pour la Terre, il a été utilisé comme terrain d’essai pour observer si la méthode utilisée de déviation des astéroïdes – connue sous le nom de technique de l’impacteur cinétique – serait capable de protéger la Terre si un astéroïde était en train de collision avec notre planète dans le futur.

