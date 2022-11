Le crash de la crypto peut laisser les entreprises financées par la publicité avec un trou dans le budget

Sergino Dest des États-Unis et Milad Mohammadi d’Iran se battent pour le ballon lors du match du groupe B de la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 entre l’IR Iran et les États-Unis au stade Al Thumama le 29 novembre 2022 à Doha, au Qatar.

Dans l’ensemble, les entreprises devraient dépenser près de 89 milliards de dollars en publicités télévisées cette année à travers la programmation linéaire et les appareils connectés, et près de 250 milliards de dollars sur publicités numériques selon Insider Intelligence.

Le recul des dépenses, qui devrait s’intensifier compte tenu de l’aggravation des turbulences de l’industrie, est notable, car les entreprises basées sur la publicité sont confrontées à des défis plus larges liés à la flambée de l’inflation et aux craintes d’une récession. Mais alors que la cryptographie représentait un domaine de croissance prometteur, elle ne représente toujours qu’une infime partie du marché publicitaire global.

Coinbase a perdu plus de 80% de sa valeur et l’entreprise a supprimé 18% de ses effectifs en juin, lorsque le PDG Brian Armstrong a admis que l’entreprise avait grandi trop rapidement et a souligné “la nécessité de gérer les dépenses”. Crypto.com a aurait coupé 40% de ses effectifs, eToro a réduit ses effectifs de 10% et en juillet annulé une fusion prévue avec une société d’acquisition à vocation spéciale, et BlockFi vient de déclarer faillite.

L’effondrement stupéfiant ce mois-ci de l’échange de crypto-monnaie FTX et de l’empire plus large du fondateur Sam Bankman-Fried crée de nouveaux problèmes pour les entreprises de médias financées par la publicité qui en étaient venues à voir la crypto comme un nouveau moteur de croissance avec de l’argent à brûler. Et FTX est loin d’être le seul problème, car la contagion se propage depuis des mois.

Il y avait des publicités pour le Super Bowl, des parrainages d’arènes et des mentions de célébrités. Des publicités télévisées ont atterri pendant les nouvelles du soir. L’argent a afflué Facebook , Twitter et Tik Tok.

Dans Alphabet Lors de l’appel des résultats du troisième trimestre du mois dernier, la société a imputé un ralentissement de la croissance des revenus en partie à la réduction des dépenses publicitaires des sociétés de cryptage et d’autres sociétés financières. La croissance des ventes de Google a été la plus lente de toutes les périodes depuis 2013, à l’exception d’un quart pendant la pandémie de Covid.

Facebook (y compris Instagram), Instantané , Twitter et TikTok combinés devraient générer 57,1 millions de dollars de publicités sur les échanges cryptographiques cette année, selon SensorTower. C’est à peu près égal avec les chiffres de 2021, bien que la quasi-totalité des dépenses de l’année dernière aient été effectuées sur Facebook et Instagram.

Les données de SensorTower montrent une forte augmentation des dépenses publicitaires cryptographiques sur les médias numériques vers octobre et novembre de l’année dernière, alors que les prix atteignaient un sommet, et une forte baisse après le premier trimestre de cette année. En avril, la vente de crypto a commencé pour de bon, avec bitcoins et éther chacun perdant bien plus de la moitié de sa valeur au cours des trois prochains mois.

Le Super Bowl a créé une folie des dépenses que l’industrie ne reverra peut-être jamais. Un spot de 30 secondes lors de la grande finale de la NFL en février a coûté en moyenne 6,5 millions de dollars, et la crypto était un thème énorme.

Coinbase, Crypto.com, eToro et FTX ont dépensé 54 millions de dollars en publicités pour le Super Bowl, selon MediaRadar. Coinbase a diffusé une publicité de 60 secondes montrant un code QR rebondissant qui, une fois scanné, a conduit à une promotion offrant 15 $ de bitcoins gratuits aux nouveaux utilisateurs. FTX a signé Larry David pour une publicité, exhortant les téléspectateurs à ne pas manquer la crypto et déclarant que les NFT “la prochaine grande chose”. Une version de “Fly Me to the Moon” jouée pendant la publicité d’eToro.

Les coûts promotionnels ne se limitaient pas au temps d’antenne.

En 2021, Crypto.com a payé 700 millions de dollars pour mettre son nom sur la maison des Lakers de Los Angeles pendant les 20 prochaines années. FTX a signé un contrat de 19 ans d’une valeur de 135 millions de dollars avec Miami Heat de la NBA pour les droits de dénomination de l’arène de l’équipe, en partenariat avec les Golden State Warriors de la NBA et a fait apposer son logo sur les uniformes portés par Arbitres de la Ligue majeure de baseball.

Le comté de Miami-Dade essaie maintenant de faire nommer le FTX frotté de l’arène. Miami est devenue une plaque tournante majeure pour l’industrie de la cryptographie et, en septembre, FTX déplacé son siège américain là-bas depuis Chicago. L’entreprise déployer ses ailes dans la ville, en parrainant un week-end crypto de trois jours en mai sur South Beach appelé “FTX Off the Grid”.

Jordan Levy, un capital-risqueur basé à Miami, a déclaré que si d’autres sociétés de cryptographie ont fait de la publicité dans la ville, FTX était à un autre niveau.

“Aucun d’entre eux n’a une présence aussi importante à Miami que Bankman-Fried et FTX”, a déclaré l’associé directeur de SBNY, anciennement SoftBank New York. “Ils ont essayé de faire du marketing de guérilla qui les place au sommet de la chaîne alimentaire du point de vue de la perception.”

L’argent que FTX dépensait maintenant va probablement à zéro. Selon SensorTower, les dépenses publicitaires en ligne de la société ont quadruplé cette année pour atteindre 13,3 millions de dollars, dont environ la moitié au premier trimestre.

Les dépenses publicitaires en ligne de Crypto.com ont chuté d’environ 16,2 millions de dollars au premier trimestre à 1,6 million de dollars au troisième, a déclaré SensorTower. Et Gemini, la bourse détenue par les jumeaux Winklevoss, a réduit ses dépenses de 8,5 millions de dollars au premier trimestre à 2 500 dollars au troisième.

Coinbase, la seule grande bourse cotée en bourse aux États-Unis, a déclaré dans son rapport sur les résultats ce mois-ci que ses dépenses de vente et de marketing avaient chuté de 46 % au troisième trimestre par rapport à la période précédente pour atteindre 76 millions de dollars. La société a attribué la baisse à “notre décision de réduire le marketing à la performance, en raison de la moindre efficacité de ces dépenses associées à des conditions de marché de la crypto plus souples ainsi qu’aux économies associées à la réduction de nos effectifs”.

Coinbase n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Crypto.com a déclaré par e-mail que la campagne de 100 millions de dollars de la société s’est déroulée d’octobre 2021 à février 2022. Depuis lors, “nous avons diffusé des publicités supplémentaires dans le cadre de notre stratégie marketing, et nous continuons à nous concentrer sur notre marque mondiale et nos partenariats sportifs, ” a déclaré le porte-parole. Cela inclut le parrainage de la Coupe du monde.

Brad Michelson, responsable du marketing américain d’eToro, a déclaré que la plateforme d’investissement basée en Israël “ajustera activement les dépenses en fonction des performances” et prévoit de continuer à développer sa marque aux États-Unis.

“Ce n’est un secret pour personne que les marchés sont dans une phase de recul, et nos budgets sont réaffectés en conséquence”, a déclaré Michelson à CNBC dans un communiqué.

Le marché de la cryptographie a subi des ralentissements dans le passé, pour rebondir et attirer des sommes encore plus importantes et de nouveaux entrants.

Joseph Panzarelladirecteur des médias numériques et du marketing à la Katz School of Science and Health de la Yeshiva University, a déclaré que même si le marché commence à se redresser, les scandales très médiatisés de 2022 obligeront les entreprises à adopter une approche plus sérieuse lors de la promotion de leurs offres.

“Ce qu’ils ont dit était:” Hé, nous allons nous en tenir à la Fed “”, a déclaré Panzarella, faisant référence à l’accent mis par l’industrie sur la décentralisation et sa capacité à fonctionner sans la main lourde du gouvernement. “Je suppose qu’ils doivent manger un petit corbeau et dire quelque chose comme:” Hé, nous sommes maintenant, nous sommes maintenant [open to] être réglementé.'”

