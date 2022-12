Le crash de FTX montre que le marché de la crypto-monnaie a besoin d’une réglementation de type bancaire

Rob Nichols est président et chef de la direction de l’American Bankers Association et Dennis Kelleher est président et chef de la direction de Better Markets, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui promeut la réforme des marchés financiers.

La récente tourmente dans le secteur de la cryptographie d’un billion de dollars, y compris la crise de liquidité soudaine et l’effondrement spectaculaire de FTX, a mis à jour le concept d’une panique bancaire – rendu célèbre dans des films comme “It’s a Wonderful Life” et “Mary Poppins”. Mais cette fois, la course n’a pas du tout été sur une banque.

Au lieu de cela, de nombreux clients de crypto-actifs avaient des comptes dans des entreprises de cryptographie non bancaires. Lorsqu’ils ont couru (c’est-à-dire lorsqu’ils se sont précipités simultanément pour effectuer des retraits massifs), les clients ont vu leurs retraits ralentis puis gelés par les entreprises dans une tentative désespérée de rester solvables. Les clients ont été contraints de regarder, impuissants, leurs comptes tomber à zéro. Ceci est très similaire à ce qui s’est passé dans les sociétés financières non bancaires lors du krach financier de 2008 et se serait produit lorsque la pandémie de 2020 a frappé si la Fed n’avait pas agi aussi rapidement.

Les récentes faillites des prêteurs crypto Voyager et Celsius – et du stablecoin algorithmique TerraUSD – rendent les risques des non-banques douloureusement clairs pour les consommateurs qui ont perdu des milliards dans des comptes crypto non assurés et les investisseurs qui ont perdu des billions de dollars. Et maintenant, le FTX non bancaire largement non réglementé, qui avait de multiples activités commerciales de cryptographie à travers le monde, a vu 6 milliards de dollars de retraits en 72 heures et s’est complètement effondré au milieu du potentiel d’enquêtes des forces de l’ordre et du Congrès.

Le krach financier de 2008 et la crise provoquée par la pandémie de 2020 ont déjà prouvé que les non-banques ne sont pas de simples acteurs marginaux de notre système financier mondial ; ils sont d’une importance cruciale et profondément interconnectés au système bancaire et à l’économie et peuvent menacer la stabilité financière. Et ils gagnent en importance : l’intermédiation financière non bancaire (parfois appelée « shadow banking ») représente près de la moitié des 470 000 milliards de dollars d’actifs financiers mondiaux, selon le dernier rapport du Conseil de stabilité financière.

Plus récemment, la croissance du secteur de la cryptographie d’un billion de dollars – avec ses nombreux types d’actifs, ses échanges et ses portefeuilles, recoupant la finance traditionnelle de plusieurs manières – a créé un tout nouveau champ d’acteurs non bancaires non réglementés.

Nos organisations ne sont pas toujours d’accord sur la politique bancaire. Mais aujourd’hui, alors que les voyants d’avertissement clignotent sur le tableau de bord économique et que nous sommes confrontés à la fois à une inflation persistante et au risque d’une récession dans les mois à venir, nous convenons tous les deux que les sociétés de cryptographie et les autres non-banques présentent un risque important et croissant pour notre système financier qui a besoin être mieux compris et régulé.

Le principe primordial essentiel pour mettre le système bancaire parallèle sur un terrain plus sûr est le suivant : appliquer les mêmes normes réglementaires aux mêmes produits et services, quelle que soit leur origine ou la technologie impliquée.

Les Américains doivent savoir que lorsqu’ils s’engagent dans une activité financière, qu’il s’agisse d’un compte courant, d’une carte de crédit ou d’un prêt automobile, ou qu’ils investissent dans un actif numérique, ils bénéficient des mêmes protections fondamentales pour les consommateurs, les investisseurs et la stabilité financière – peu importe qui offre le produit ou le service. Cela n’aurait aucun sens de dire que les voitures construites dans une usine syndiquée doivent avoir des ceintures de sécurité, tandis que les voitures construites dans un atelier non syndiqué pourraient ne pas porter de ceinture de sécurité – au lieu de cela, nos régulateurs automobiles établissent des normes uniformes pour les véhicules, peu importe qui les fabrique, comment, ou où.

Cela signifie que les fournisseurs de ces produits – banques et non banques – devraient être soumis aux mêmes exigences de souscription, aux mêmes normes réglementaires et de gestion des risques, aux mêmes protections en matière de cybersécurité et de lutte contre la fraude et aux mêmes normes de protection des consommateurs. Malgré nos désaccords sur certaines autres questions bancaires, nous partageons ce point commun : la même activité doit faire face à la même réglementation.

Le principe « même risque, même règle » garantit un marché concurrentiel avec des règles du jeu équitables où les incitations à l’arbitrage réglementaire sont minimisées, voire éliminées. Si vous souhaitez servir les consommateurs via le système de paiement, via des produits de dépôt ou des prêts, ou via la gestion d’actifs et la facilitation des échanges, vous devez être soumis aux mêmes exigences que tous les autres participants.

Ce principe offre également aux décideurs une meilleure fenêtre sur le risque systémique, en veillant à ce que nous ne laissions pas un niveau de prise de risque dévastateur pour l’économie s’accumuler en dehors du secteur bancaire réglementé, comme cela s’est gravement produit en 2008. Comme l’homme proverbial à la recherche de son lunettes sous le réverbère “parce que c’est là que se trouve la lumière”, évaluer la stabilité financière ne devrait pas signifier que les décideurs ne devraient rechercher les risques systémiques que dans les entités qu’ils réglementent directement.

Enfin, ce principe ne signifie pas qu’une entreprise doive être une banque pour proposer des produits ou services financiers. C’est une décision qui implique des modèles d’affaires, le financement, la gouvernance et d’autres considérations stratégiques. Les intermédiaires financiers ont de bonnes raisons d’être des banques, et certaines entreprises ont des raisons légitimes d’offrir des produits ou des services financiers en dehors du système bancaire.

Mais si le type d’institution peut varier, les garanties doivent être alignées. L’innovation dans le secteur financier est essentielle pour maximiser les avantages pour les consommateurs, et une concurrence équitable, correctement et systématiquement réglementée peut faire avancer ce processus. Mais les consommateurs s’attendent également à ce que les règles qui régissent les prestataires, qu’ils soient bancaires ou non bancaires, les protègent ainsi que la stabilité financière.

Alors que les risques invisibles de plus de non-banques non réglementées se matérialisent et que les ombres d’une récession économique s’allongent dans le monde, il est plus critique que jamais de mettre en lumière la crypto et les autres banques fantômes.