Le crash boursier indien fait exploser Twitter avec les mèmes des tours jumelles de Noida

Les actions indiennes se sont effondrées ce matin dans la foulée de la faiblesse des homologues asiatiques alors que les commentaires bellicistes du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ont effrayé les investisseurs.

Le discours de 8 minutes de Powell hier a également vu 78 milliards de dollars réduits de la fortune des personnes les plus riches d’Amérique. Le milliardaire Elon Musk a perdu 5,5 milliards de dollars de sa richesse, selon un rapport de Business Standard.

Powell a déclaré que la banque centrale américaine continuerait à prendre des mesures énergiques en augmentant les taux d’intérêt. À 09h16 IST, le Sensex était en baisse de 1 210,62 points ou 2,06% à 57623,25, et le Nifty était en baisse de 361,50 points ou 2,06% à 17197,40. Cependant, l’effondrement des marchés a fait grimper les mèmes sur Twitter.

Les autres choses qui se sont écrasées étaient les tours jumelles de Noida hier ; de manière prévisible, un lien a été établi entre le krach boursier et les bâtiments Supertech de près de 100 pieds de haut qui s’effondrent avec une implosion en cascade. La démolition a vu le plus grand crash de bâtiment en Inde à ce jour et a été regardée par des milliers de personnes dans tout le pays.

La richesse des actionnaires, reflétée dans la capitalisation boursière des sociétés cotées à l’ESB, a chuté de Rs 3,90 lakh crore à Rs 273,06 lakh crore.

Tech Mahindra, Infosys, Hindalco Industries, HCL Tech et Wipro, qui comptent les États-Unis comme leur principal marché, ont été les plus touchés par le Nifty, en baisse de 3 à 6 %. Nestle India, Britannia et Apollo Hospitals ont été les quelques noms à renverser la tendance au commerce dans le vert.

Tous les indices sectoriels s’échangeaient dans le rouge. Les actions informatiques ont été parmi les plus grandes victimes, l’indice Nifty IT ayant chuté de plus de 4% dans la matinée. Les métaux, les banques et les actions immobilières ont également été martelés.

