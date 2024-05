Le crâne égyptien pourrait contenir des solutions contre le cancer datant d’il y a 4 500 ans (étude)

Edgard Camarós et son équipe regardaient un écran connecté à une puissante caméra pointée vers un crâne égyptien d’il y a environ 4 500 ans. Ce qu’ils ont vu a modifié la chronologie précédemment comprise du moment où les humains auraient pu essayer de traiter le cancer.

Camarós, professeur d’archéologie à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, et son équipe affirment avoir trouvé des preuves qui font avancer de 1 000 ans notre compréhension de l’époque où les humains essayaient de traiter le cancer. Lui et son équipe publié un article publié mercredi dans la revue Frontiers in Medicine, détaillant comment ils ont trouvé des marques indiquant que d’anciens scientifiques essayaient d’éliminer le cancer d’un crâne.